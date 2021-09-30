Экс-генпрокурор рассказал, где искать сбежавшую Ракову
Юрий Скуратов отметил, что подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президента Сбербанка усугубляет свое положение, пытаясь скрыться от следствия.
Бывшая замминистра просвещения, которая занимала в последнее время пост вице-президента Сбербанка, Марина Ракова прячется от следствия, она выключила телефоны и покинула место жительства. Ее подозревают в хищении 50 миллионов рублей. Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, как такое могло произойти и предположил, как события будут развиваться дальше.
«Вообще, конечно, оперативное сопровождение есть в каждом уголовном деле. Поэтому оперативные сотрудники должны были здесь проявить бдительность. Сейчас ее в розыск объявят, в российский для начала, будут искать, заочно предъявят обвинение. Надо для начала установить все же, куда она сбежала. Она знала, когда ее на допрос пригласили, но не оповестила ни о чем. Это показывает, что она хочет спастись бегством. Напрасно она так поступила. Потому что, как говорится, жить и знать, что тебя ищут, в любой момент можешь предстать перед правосудием, это большая психологическая нагрузка. Бывают такие случаи, но, как правило, они плохо заканчиваются», - отметил Скуратов.
По его словам, подозреваемая могла попытаться бежать за границу, например, через Белоруссию, напрасно надеясь скрыться в Европе, которая в последнее время неохотно выдает преступников России.
«Это сложно, хотя, конечно, какие-то возможности есть, через Белоруссию как-то, где границы ярко выраженной нет, у нас режим визовый отсутствует. Но в целом это сложно, потому что сразу же объявят во все службы пограничные. Хотя бывали и такие случаи, наверняка она продумывала эту схему, если решилась на такой шаг. У нас есть со многими странами конвенции, соглашения о выдаче лиц, придется здесь следствию форсировать, нужно будет ей предъявить заочно обвинение, объявить ее в розыск, направить международное поручение об экстрадиции и установить, где она обнаружиться. Сейчас многие отношения с европейскими странами политизированы, поэтому неохотно выдают страны Западной Европы, в особенности, но все равно какие-то отношения сохраняются, а здесь речь идет об общеуголовной, лишенной политической составляющей, преступности. Даже с Украиной наши органы сотрудничают, тут же принцип взаимности. Любая страна заинтересована в сохранении контактов по линии сотрудничества в борьбе с преступностью», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Бывший генпрокурор посчитал спорным назначение повторного допроса для Раковой и отметил, что, скорее всего, будет проведена служебная проверка по данному делу.
«Нужно проводить судебную проверку, посмотреть, в чем была суть допроса, почему после этого допроса не было предъявлено обвинение, можно ли было ставить вопрос о задержании. Нюансов очень много, я не думаю, что в данном случае кто-то ей помог. Это проверяемо, достаточно взять протокол допроса, наверняка в деле есть и другие материалы. Проверка такая, я думаю, будет. Могут кого-то наказать, исключать нельзя», - добавил он.
Возбуждение уголовного дела в отношении топ-менеджера Сбербанка Марины Раковой не связано с завершением выборов, и сейчас не стоит ожидать каких-то «чисток» среди чиновников, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
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