Экс-генпрокурор рассказал, где искать сбежавшую Ракову

Бывшая замминистра просвещения, которая занимала в последнее время пост вице-президента Сбербанка, Марина Ракова прячется от следствия, она выключила телефоны и покинула место жительства. Ее подозревают в хищении 50 миллионов рублей. Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, как такое могло произойти и предположил, как события будут развиваться дальше.

«Вообще, конечно, оперативное сопровождение есть в каждом уголовном деле. Поэтому оперативные сотрудники должны были здесь проявить бдительность. Сейчас ее в розыск объявят, в российский для начала, будут искать, заочно предъявят обвинение. Надо для начала установить все же, куда она сбежала. Она знала, когда ее на допрос пригласили, но не оповестила ни о чем. Это показывает, что она хочет спастись бегством. Напрасно она так поступила. Потому что, как говорится, жить и знать, что тебя ищут, в любой момент можешь предстать перед правосудием, это большая психологическая нагрузка. Бывают такие случаи, но, как правило, они плохо заканчиваются», - отметил Скуратов.

По его словам, подозреваемая могла попытаться бежать за границу, например, через Белоруссию, напрасно надеясь скрыться в Европе, которая в последнее время неохотно выдает преступников России.