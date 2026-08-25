В Совфеде назвали первую цель при операции РФ против недружественных стран

Финляндия станет одной из первых целей в случае проведения масштабной операции против недружественных стран. Как пишет «Лента.ру», об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Финляндии построят завод по производству БПЛА для ВСУ

Комментируя слова финского лидер Александра Стубба об украинских ударах по складам на территории РФ, он отметил, что Москва «слишком рано и быстро простила Финляндию, простила ей блокаду Ленинграда в 1941-42-х годах».

Джабаров также напомнил, что Финляндия пытается выпускать дроны для Украины.

«Становятся для нас целью для нанесения ударов по этим предприятиям», — заключил сенатор.

Ранее Стубб заявил, что удары ВСУ по Wildberries являются способом заставить РФ начать переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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