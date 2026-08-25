В Совфеде назвали первую цель при операции РФ против недружественных стран
Финляндия станет одной из первых целей в случае проведения масштабной операции против недружественных стран. Как пишет «Лента.ру», об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Комментируя слова финского лидер Александра Стубба об украинских ударах по складам на территории РФ, он отметил, что Москва «слишком рано и быстро простила Финляндию, простила ей блокаду Ленинграда в 1941-42-х годах».
Джабаров также напомнил, что Финляндия пытается выпускать дроны для Украины.
«Становятся для нас целью для нанесения ударов по этим предприятиям», — заключил сенатор.
Ранее Стубб заявил, что удары ВСУ по Wildberries являются способом заставить РФ начать переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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