Комментируя слова финского лидер Александра Стубба об украинских ударах по складам на территории РФ, он отметил, что Москва «слишком рано и быстро простила Финляндию, простила ей блокаду Ленинграда в 1941-42-х годах».

Джабаров также напомнил, что Финляндия пытается выпускать дроны для Украины.

«Становятся для нас целью для нанесения ударов по этим предприятиям», — заключил сенатор.

Ранее Стубб заявил, что удары ВСУ по Wildberries являются способом заставить РФ начать переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».