Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвинили в хищении денежных средств

В сообщении говорится, что мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других лиц.

Отмечается, что у Мау и сотрудников вуза были проведены обыски.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой до 6 августа. Ей вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.