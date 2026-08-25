Не допустить катастрофу: Врачей призвали обучать работе с ИИ

Ян Власов заявил НСН, что пока что врачи еще не повсеместно пользуются ИИ для постановки диагноза, однако при бездействии по этому вопросу ситуация выйдет из-под контроля.

В медицинских учреждениях необходимо сделать курс, обучающий врачей правильной работе с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом НСН рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Диагнозы, которые пациенты ставят себе сами с помощью нейросетей, действительно нередко подтверждаются, кроме того, использование ИИ помогает людям готовиться к посещению врачей, заявила к. м. н., ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ИМД Пироговского университета Наталья Сидорова. Ее слова приводит ТАСС. Однако она подчеркнула, что полностью полагаться на ИИ при постановке диагнозов нельзя. Власов заявил, что ИИ популярен не только у врачей, но и у пациентов, что затрудняет работу специалиста.

«У нас действительно 4/5 пациентов, которые идут к врачу, лезут смотреть ИИ и сами ставить себе диагнозы, и только один из пяти при враче говорит, что он это сделал. Поэтому врачу, конечно, очень сложно здесь разобраться. А вот врач должен использовать интернет и ИИ именно как инструмент, но ни в коем случае не идти у него на поводу. Опытный врач сначала сделает умозаключение, а уже потом говорит, какие есть варианты развития событий. ИИ наблюдать не будет это проактивная система, сразу расписывающая «шаги», поэтому половина диагнозов, которые выдает ИИ, может оказаться неверной. А значит, будет выписано неправильное лечение, и это может привести к катастрофе», — рассказал он.

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В связи с этим Власов отметил, что врачей должны обязательно обучать правильной работе с нейросетями.

«Мы считаем, что необходимо в программы подготовки врачей обязательно ввести курс работы с ИИ. Слава богу, пока массового использования врачами нейросетей нет. Но боюсь, что с развитием ИИ и при бездействии высшей школы, это может стать повсеместным. Мы ждем выхода закона об ИИ, где должны быть определенного рода ограничения в его использовании», — подытожил он.

Также Власов раскрыл, как пациенту понять, ставит ли ему диагноз врач, или он использует ИИ.

«Пациент же общается с врачом, видит, как тот реагирует на запрос. Чем больше они находятся в диалоге, тем больше понимания у пациента о том, кто ставит ему диагноз», — подытожил он.

Ранее ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова заявила, что нейросети могут прийти на смену диагностам уже в ближайшее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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