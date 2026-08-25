В медицинских учреждениях необходимо сделать курс, обучающий врачей правильной работе с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом НСН рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Диагнозы, которые пациенты ставят себе сами с помощью нейросетей, действительно нередко подтверждаются, кроме того, использование ИИ помогает людям готовиться к посещению врачей, заявила к. м. н., ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ИМД Пироговского университета Наталья Сидорова. Ее слова приводит ТАСС. Однако она подчеркнула, что полностью полагаться на ИИ при постановке диагнозов нельзя. Власов заявил, что ИИ популярен не только у врачей, но и у пациентов, что затрудняет работу специалиста.

«У нас действительно 4/5 пациентов, которые идут к врачу, лезут смотреть ИИ и сами ставить себе диагнозы, и только один из пяти при враче говорит, что он это сделал. Поэтому врачу, конечно, очень сложно здесь разобраться. А вот врач должен использовать интернет и ИИ именно как инструмент, но ни в коем случае не идти у него на поводу. Опытный врач сначала сделает умозаключение, а уже потом говорит, какие есть варианты развития событий. ИИ наблюдать не будет — это проактивная система, сразу расписывающая «шаги», поэтому половина диагнозов, которые выдает ИИ, может оказаться неверной. А значит, будет выписано неправильное лечение, и это может привести к катастрофе», — рассказал он.