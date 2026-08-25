В Финляндии назвали заводы дронов для ВСУ законными целями для ударов
Заводы по производству БПЛА для Украины могут находиться в разных регионах Финляндии. Об этом сайту aif.ru рассказал финский военкор Кости Хейсканен.
По его словам, предприятия могут располагаться, как в столичном регионе, так «и в озёрном крае вокруг озера Сайма, и в глубине страны».
Он отметил, что решение финских властей о размещении производств продиктовано попыткой быстро закрыть дыры в экономике. При этом они не учли возможных последствий.
«Если смертоносные и разведывательные дроны будут выпущены в Финляндии и полетят с территории Украины или других европейских государств, эти предприятия станут законными целями для ударов», — заключил Хейсканен.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские предприятия, задействованные в производстве БПЛА для Украины, являются «потенциальными целями», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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