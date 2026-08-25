Россиянам назвали продукт, который поможет дольше сохранить молодость

Она рассказала, что в жидкость, которую ещё называют аквафаба, из основного продукта при термической обработке переходят углеводы и белки. В первую очередь речь идёт об альбуминах и глобулинах.

Эксперт добавила, что при стерилизации горошек отдаёт в рассол витамин С, который участвует в синтезе ряда гормонов и обеспечивает активность некоторых ферментов.

«Но его главная роль ― в формировании основного белка соединительной ткани — коллагена. Если вы хотите быть всегда молодыми, то витамин С ― отличный антиоксидант», — отметила Лялина.

Биолог добавила, что от употребления аквафабы следует воздержаться людям с серьёзными нарушениями обмена веществ, связанными с переработкой протеинов.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов заявил, что в августе основу рациона стоит составить из сезонных овощей и фруктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

