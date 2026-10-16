Перешли на самогон? Почему в России массово закрываются алкомаркеты
Максим Черниговский заявил НСН, что сейчас на руках у граждан скопилось около двух миллионов самогонных аппаратов, поэтому все еще стоит вопрос с реализацией нелегального алкоголя.
Алкомаркеты действительно плохо себя чувствуют на фоне подорожания легального алкоголя и реализации псевдоалкогольной продукции на нелегальном рынке. Об этом НСН рассказал руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Алкомаркеты начали массово закрываться в России из-за падения спроса на спиртное, пишут «Известия». «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир» пересматривают планы расширения, а число независимых алкомаркетов за год сократилось почти на 8%. Черниговский раскрыл, с чем связано снижение числа розничных операторов.
«Здесь совокупность причин. Во-первых, да, идет снижение потребления легальной алкогольной продукции. Продажа вина уменьшилась за первые 8 месяцев текущего года почти на 3%. Розничные продажи пива снизились на 2,6%, а пивных напитков — на 4%. Во-вторых, — ценовой фактор. В сентябре этого года средняя розничная цена водки была выше прошлогодней на 15%. Коньяка — почти на 9%, столового вина — на 8%, игристого вина — на 8,5%. То есть, с одной стороны, сокращение объемов продаж легальной алкогольной продукции, с другой стороны, рост цен на нее», — рассказал он.
Говоря о нелегальном рынке, он отметил, что незаконная продажа онлайн такого алкоголя и реализация псевдоалкогольной продукции тоже негативно влияют на легальный рынок.
«Что касается нелегального рынка спиртосодержащей продукции, то тут много вопросов. Здесь можно давать какой-то анализ в рамках косвенных составляющих. Например, количество самогонных аппаратов у граждан скопилось в размере порядка двух миллионов. Проблемы, связанные с нелегальной продажей спиртосодержащей продукции, тоже на повестке. Это и незаконная продажа онлайн, и продажа псевдоалкогольной продукции. Но говорить точно, какой объем такой продукции сегодня реализуют, сложно. Но, конечно, это тоже влияет на число легальных розничных операторов», — уточнил он.
Черниговский отметил, что помимо вышеперечисленных факторов есть и другие, применимые к продаже любой продукции, которые тоже влияют на снижение числа розничных операторов алкоголя, и пока нет предпосылок для изменения тенденции.
«С одной стороны, у нас идет снижение по основным ассортиментным группам продаж алкоголя. С другой стороны, есть рост цен, который сбивает тенденцию продаж. С третьей стороны — давление нелегального рынка спиртосодержащей продукции. Но есть и другие факторы: повышение арендных ставок, рост логистических затрат. Продолжится ли эта тенденция? Тут очень многое зависит от ситуации, связанной с налогами, с тем же ростом акцизов. Пока я не вижу ситуацию, при которой количество розничных операторов, реализующих легальный алкоголь, должно вдруг увеличиваться», — подытожил он.
Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев заявил НСН, что на фоне роста локальных марок джина и виски текила выглядит аутсайдером российского рынка крепкого алкоголя, ни о каком «разрывном» росте потребления этого нишевого мексиканского напитка и речи не идёт.
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