Алкомаркеты действительно плохо себя чувствуют на фоне подорожания легального алкоголя и реализации псевдоалкогольной продукции на нелегальном рынке. Об этом НСН рассказал руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Алкомаркеты начали массово закрываться в России из-за падения спроса на спиртное, пишут «Известия». «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир» пересматривают планы расширения, а число независимых алкомаркетов за год сократилось почти на 8%. Черниговский раскрыл, с чем связано снижение числа розничных операторов.

«Здесь совокупность причин. Во-первых, да, идет снижение потребления легальной алкогольной продукции. Продажа вина уменьшилась за первые 8 месяцев текущего года почти на 3%. Розничные продажи пива снизились на 2,6%, а пивных напитков — на 4%. Во-вторых, — ценовой фактор. В сентябре этого года средняя розничная цена водки была выше прошлогодней на 15%. Коньяка — почти на 9%, столового вина — на 8%, игристого вина — на 8,5%. То есть, с одной стороны, сокращение объемов продаж легальной алкогольной продукции, с другой стороны, рост цен на нее», — рассказал он.

Говоря о нелегальном рынке, он отметил, что незаконная продажа онлайн такого алкоголя и реализация псевдоалкогольной продукции тоже негативно влияют на легальный рынок.

«Что касается нелегального рынка спиртосодержащей продукции, то тут много вопросов. Здесь можно давать какой-то анализ в рамках косвенных составляющих. Например, количество самогонных аппаратов у граждан скопилось в размере порядка двух миллионов. Проблемы, связанные с нелегальной продажей спиртосодержащей продукции, тоже на повестке. Это и незаконная продажа онлайн, и продажа псевдоалкогольной продукции. Но говорить точно, какой объем такой продукции сегодня реализуют, сложно. Но, конечно, это тоже влияет на число легальных розничных операторов», — уточнил он.