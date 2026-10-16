«К сожалению, виноделие не сильно развивается в качественном направлении. Количественные параметры — да, мы видим больше новых хозяйств, они начинают ходить, ну, в общем, так неуверенной походкой, но скорее надежно», — отметил Корнеев.

По его словам, при беспрецедентной государственной поддержке и заградительных пошлинах на импорт из недружественных стран, на которые приходилось более 70% рынка, приток по-настоящему ярких новых игроков оказался крайне незначительным. Более того, эксперт указал на системную проблему — «очень низкий средний уровень подготовки специалистов: и энологов, и аграриев».

На фоне кадрового дефицита рынок разделился на предсказуемых лидеров и всех остальных. Из года в год комиссии приходится констатировать, что главные триумфаторы — это «отличники», давно закрепившиеся на рынке. Никаких революционных прорывов индустрия не показала. Тем не менее, на общем фоне выделяется яркий региональный тренд. Главным открытием года Корнеев назвал терруарный прорыв крымских и севастопольских виноделов.

«Здесь несколько легче производить качественное вино. Здесь такая удивительная разнородность, не такая однородная структура терруаров, как на Кубани или в долине Дона. Большое количество нагромождений разных сортов, стилей, и виноделы набивают руку», — пояснил он.

В качестве главных примеров стабильного роста эксперт выделил хозяйство «Бельбек», а также винодела Сергея Бескоровайного, и проект К2, который еще пару лет назад показывал посредственные результаты, а теперь второй год подряд демонстрирует впечатляющее качество. В общем зачете по сумме высших баллов «Бельбек» уступил лишь винодельческому заводу «Мысхако», завоевавшему титул винодельни года.

Полные результаты масштабного исследования рынка, по словам Корнеева, будут обнародованы в рамках винодельческого форума в Геленджике, который пройдет с 21 по 23 октября.

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