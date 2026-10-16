«Неуверенной походкой»: Аналитик оценил реальное состояние российского виноделия
Главным открытием года стали крымские и севастопольские вина, заявил НСН Анатолий Корнеев.
В этом году по-настоящему ярких прорывов на рынке виноделия не произошло, но зато наметился крепкий региональный тренд, рассказал НСН вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.
Накануне публикации четвертого ежегодного рейтинга лучших отечественных вин от издательства Simple Wine News Анатолий Корнеев подвел итоги масштабного исследования рынка. По его словам, за год экспертная комиссия изучила не 700 образцов, попавших в итоговые списки, а втрое больше — около 1800 премиальных вин стоимостью от 750 рублей на полке, что охватывает до 95% всего сегмента. Однако за цифрами масштабных дегустаций кроются тревожные тенденции. Главный вывод эксперта разочарует романтиков импортозамещения - российское виноделие буксует в качественном развитии.
«К сожалению, виноделие не сильно развивается в качественном направлении. Количественные параметры — да, мы видим больше новых хозяйств, они начинают ходить, ну, в общем, так неуверенной походкой, но скорее надежно», — отметил Корнеев.
По его словам, при беспрецедентной государственной поддержке и заградительных пошлинах на импорт из недружественных стран, на которые приходилось более 70% рынка, приток по-настоящему ярких новых игроков оказался крайне незначительным. Более того, эксперт указал на системную проблему — «очень низкий средний уровень подготовки специалистов: и энологов, и аграриев».
На фоне кадрового дефицита рынок разделился на предсказуемых лидеров и всех остальных. Из года в год комиссии приходится констатировать, что главные триумфаторы — это «отличники», давно закрепившиеся на рынке. Никаких революционных прорывов индустрия не показала. Тем не менее, на общем фоне выделяется яркий региональный тренд. Главным открытием года Корнеев назвал терруарный прорыв крымских и севастопольских виноделов.
«Здесь несколько легче производить качественное вино. Здесь такая удивительная разнородность, не такая однородная структура терруаров, как на Кубани или в долине Дона. Большое количество нагромождений разных сортов, стилей, и виноделы набивают руку», — пояснил он.
В качестве главных примеров стабильного роста эксперт выделил хозяйство «Бельбек», а также винодела Сергея Бескоровайного, и проект К2, который еще пару лет назад показывал посредственные результаты, а теперь второй год подряд демонстрирует впечатляющее качество. В общем зачете по сумме высших баллов «Бельбек» уступил лишь винодельческому заводу «Мысхако», завоевавшему титул винодельни года.
Полные результаты масштабного исследования рынка, по словам Корнеева, будут обнародованы в рамках винодельческого форума в Геленджике, который пройдет с 21 по 23 октября.
Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал НСН, какие вина подорожают в России в 2027 году.
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