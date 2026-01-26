«Позитивная тенденция происходит в плане того, что идет понижение градуса алкогольной продукции. Россияне стали меньше пить тяжелого алкоголя, больше начали производить слабоалкогольные напитки. Но нужно еще учесть долю появившегося контрафакта, здесь надо смотреть динамику производства стекла. Хотя такого глобального рынка нелегального алкоголя, какой был лет пять назад, сейчас нет. Тогда была волна потребления «фанфуриков» (очень маленькая бутылка с алкогольным напитком – прим. НСН), были три действующих завода, которые якобы производили медицинский спирт, а по сути - вот эти пузырьки в больших объемах. Сейчас они есть, но уже не так много. Глобального рынка контрафакта нет», - считает Хамзаев.

Закрепить тенденцию на сокращение потребления алкоголя необходимо путем законодательного повышения возраста для его покупки, полагает парламентарий.

«Увеличение возраста продажи алкоголя с 21 года внесет фундаментальные изменения (в показатели потребления алкогольной продукции - прим. НСН), нам это необходимо», - утверждает Хамзаев.

Повышение возрастного порога продажи алкоголя с 18 до 21 года не оздоровит нацию, а сыграет на руку продавцам нелегальной продукции, ранкее заявил в интервью НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

