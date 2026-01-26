Ушли «фанфурики»: Депутат Хамзаев увидел снижение градуса алкоголя у россиян
В России стали пить меньше тяжелого алкоголя и схлынула волна «фанфуриков», а также исчез глобальный рынок контрафакта, заявил НСН лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев.
Россияне переходят на слабоалкогольные напитки, но заметное снижение потребления спиртного произойдет только после того, как в России повысят возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Кроме того, необходимо еще оценить долю контрафакта, заявил НСН лидер движения «Трезвая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Продажи алкоголя в России достигли минимума с 2017 года, сократившись по объему в 2025 году на 9,3% по сравнению с годом ранее (с 226,9 млн дал до 205,7 млн дал), передает РБК. По данным Росалкогольтакбконтроля, снизились продажи ликерных вин (-10,7%), игристых вин (-3,2%), вина (-2%). Коньяк стали покупать на 9,2% меньше, водки – на 3,6%.
«Позитивная тенденция происходит в плане того, что идет понижение градуса алкогольной продукции. Россияне стали меньше пить тяжелого алкоголя, больше начали производить слабоалкогольные напитки. Но нужно еще учесть долю появившегося контрафакта, здесь надо смотреть динамику производства стекла. Хотя такого глобального рынка нелегального алкоголя, какой был лет пять назад, сейчас нет. Тогда была волна потребления «фанфуриков» (очень маленькая бутылка с алкогольным напитком – прим. НСН), были три действующих завода, которые якобы производили медицинский спирт, а по сути - вот эти пузырьки в больших объемах. Сейчас они есть, но уже не так много. Глобального рынка контрафакта нет», - считает Хамзаев.
Закрепить тенденцию на сокращение потребления алкоголя необходимо путем законодательного повышения возраста для его покупки, полагает парламентарий.
«Увеличение возраста продажи алкоголя с 21 года внесет фундаментальные изменения (в показатели потребления алкогольной продукции - прим. НСН), нам это необходимо», - утверждает Хамзаев.
Повышение возрастного порога продажи алкоголя с 18 до 21 года не оздоровит нацию, а сыграет на руку продавцам нелегальной продукции, ранкее заявил в интервью НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
