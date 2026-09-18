«Шампанское будет»: Почему российские виноделы замедляют производство
Винодельческий сектор сталкивается с дисбалансом между предложением и спросом, однако шампанское на Новый год достанется всем желающим, сказал НСН Павел Титов.
Рынок игристых вин и шампанского в России переживает непростой период: спрос не оправдывает ожиданий, а склады остаются заполненными, сказал НСН президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
Выпуск тихих вин в одном из ключевых российских винодельческих регионов — Крыму — в январе—августе 2026 года упал в годовом выражении на 24,7%, игристых — на 38%. Производство здесь сократилось сильнее, чем в среднем по России, отмечает «Коммерсант». Титов объяснил, почему виноделы замедляют производство, и заверил, что дефицита шампанского к праздникам не будет.
«Меньшее влияние оказал не слишком удачный урожай прошлых лет. Но большинство виноделов сейчас замедляют производство готовой продукции просто из‑за того, что спрос не соответствует ожиданиям. Мы видим небольшое снижение туристической активности. Это отражается на многих товарных категориях. Вино — не исключение. По игристым винам ситуация чуть лучше, но всё равно непростая. Сентябрь — активный месяц предновогодних покупок по всей стране. Если склады не разгружаются, производить ничего нельзя: товар будет некуда девать. Я не думаю, что кто‑то отправит хороший виноград на свалку, но встанет вопрос цены. Так или иначе, мы найдём, куда его применить: он точно не останется висеть на ветках. Шампанского на новогодний стол точно хватит. У нас вопросы больше к спросу, а не к предложению. Мы надеемся, что скорость ухода товара с полок немного вырастет», — сказал собеседник НСН.
Ранее руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский сказал НСН, что доля любителей крепкого алкоголя неуклонно снижается, а молодое поколение предпочитает слабые напитки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин, один человек погиб
- «Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории США
- Кравцов назвал систему дошкольного образования России одной из лучших в мире
- Шесть человек погибли при стрельбе в школе на Филиппинах
- «Ашан» попросил разъяснений после передачи активов в РФ во временное управление
- Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
- В Белгородской области ребенок погиб из-за детонации взрывоопасного предмета
- В Венгрии заявили о намерении отказаться от российского газа к осени 2027 года
- «Шампанское будет»: Почему российские виноделы замедляют производство
- Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России