Выпуск тихих вин в одном из ключевых российских винодельческих регионов — Крыму — в январе—августе 2026 года упал в годовом выражении на 24,7%, игристых — на 38%. Производство здесь сократилось сильнее, чем в среднем по России, отмечает «Коммерсант». Титов объяснил, почему виноделы замедляют производство, и заверил, что дефицита шампанского к праздникам не будет.

«Меньшее влияние оказал не слишком удачный урожай прошлых лет. Но большинство виноделов сейчас замедляют производство готовой продукции просто из‑за того, что спрос не соответствует ожиданиям. Мы видим небольшое снижение туристической активности. Это отражается на многих товарных категориях. Вино — не исключение. По игристым винам ситуация чуть лучше, но всё равно непростая. Сентябрь — активный месяц предновогодних покупок по всей стране. Если склады не разгружаются, производить ничего нельзя: товар будет некуда девать. Я не думаю, что кто‑то отправит хороший виноград на свалку, но встанет вопрос цены. Так или иначе, мы найдём, куда его применить: он точно не останется висеть на ветках. Шампанского на новогодний стол точно хватит. У нас вопросы больше к спросу, а не к предложению. Мы надеемся, что скорость ухода товара с полок немного вырастет», — сказал собеседник НСН.

Ранее руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский сказал НСН, что доля любителей крепкого алкоголя неуклонно снижается, а молодое поколение предпочитает слабые напитки.

