«Мода на трезвость»: Почему в России пал 30-летний алкогольный антирекорд
Заметное подорожание спиртного вынудило россиян меньше пить, перейти на дешевые напитки или искать нелегальную альтернативу, сказал в эфире НСН Максим Черниговский.
Рекордное падение потребление алкоголя в России связано не только с модой на трезвость у молодежи, но и с ростом цен и другими факторами, объяснил в интервью НСН доцент Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
По данным РИА Новости, потребление алкоголя в России в июне обновило минимум почти за 30 лет, с 1997-1998 годов. Сегодня россияне выпивают 7,62 литра алкоголя в год, меньше всего пьют на Северном Кавказе, больше всего – в Свердловской области и Татарстане. Чернинговский указал причины происходящего.
«Причины понятны. Легальный алкоголь заметно подорожал: выросли акцизы, минимальные цены, стоимость сырья, упаковки и логистики. Для части покупателей это повод пить меньше, для части — перейти на более дешёвые спиртосодержащие напитки, а для части — искать нелегальную альтернативу. Говорить, что "пить стало не модно", можно только применительно к части аудитории, прежде всего к молодёжи и жителям крупных городов. Но в целом я бы не объяснял снижение только модой на трезвость. Здесь работают сразу три фактора: рост цен, изменение образа жизни и возможный переток части потребления из легального рынка в неучтённый», - указал эксперт.
При этом он объяснил, что официальные цифры отличаются от реальности.
«Официальное потребление и легальные продажи действительно снижаются, но это не означает, что фактическое потребление падает ровно такими же темпами. Часть спроса может уходить в домашний и неучтённый сегмент. Показатель 7,62 литра на человека — это потребление в пересчёте на чистый спирт за последние 12 месяцев. Он рассчитывается по методике Минздрава и учитывает не только легальные продажи, но и ряд расчётных показателей. При этом надо понимать, что самогон, суррогаты и другую неучтённую продукцию точно посчитать невозможно. Этот сегмент можно оценивать только косвенно — по медицинской статистике, отравлениям, изъятиям, опросам и сопутствующим признакам», - заключил собеседник НСН.
Известный кинорежиссер Никита Михалков ранее назвал глупостью ограничения на показ и упоминание в кино алкоголя и наркотиков. По его словам, наивно думать, что если что-то не показывают, то этого нет, поэтому надо смотреть проблеме в лицо, а не закрывать глаза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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