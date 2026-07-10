При этом он объяснил, что официальные цифры отличаются от реальности.

«Официальное потребление и легальные продажи действительно снижаются, но это не означает, что фактическое потребление падает ровно такими же темпами. Часть спроса может уходить в домашний и неучтённый сегмент. Показатель 7,62 литра на человека — это потребление в пересчёте на чистый спирт за последние 12 месяцев. Он рассчитывается по методике Минздрава и учитывает не только легальные продажи, но и ряд расчётных показателей. При этом надо понимать, что самогон, суррогаты и другую неучтённую продукцию точно посчитать невозможно. Этот сегмент можно оценивать только косвенно — по медицинской статистике, отравлениям, изъятиям, опросам и сопутствующим признакам», - заключил собеседник НСН.

Известный кинорежиссер Никита Михалков ранее назвал глупостью ограничения на показ и упоминание в кино алкоголя и наркотиков. По его словам, наивно думать, что если что-то не показывают, то этого нет, поэтому надо смотреть проблеме в лицо, а не закрывать глаза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».