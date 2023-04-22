Кто на что работал. В России прогнозируют рост пенсий, но всех

Увеличение пенсионеров, осужденных по уголовным статьям, может быть связано с отсутствием работы для них, а также с постковидным синдромом, предположил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, у пенсионеров могли проявиться различные расстройства.

«Здесь могут быть причины такого характера, как последствия постковидного синдрома. Могли появиться какие-то расстройства на почве всего того, что происходило после ковида. Как председатель общественной организации, считаю, что это недоработка тех, кто работает в сегменте занятости людей старшего возраста в каких-то общественно полезных делах. Отсутствие работы и предложений работать на общее благо, а также помощи себе – это фактор, над которым надо подумать», - сказал Рязанский.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) завершил прошлый год со значительным профицитом, передает РБК со ссылкой на Счетную палату РФ. Доходы ПФР превысили расходы более чем на 1,1 триллиона рублей. Профицит стал рекордным для Пенсионного фонда.









