Кто на что работал. В России прогнозируют рост пенсий, но всех
Пока одним категориям пенсионеров прогнозируют рост доходов, другие готовы на преступления из-за нищенского существования.
Жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем и представители тяжелых профессий смогут получать наиболее высокие пенсии в России. Об этом заявил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает агентство «Прайм». Эксперт указал, что размер пенсии у разных категорий россиян может отличаться, для каждой из профессий применяется свой порядок расчета выплат.
Профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова подтвердила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что зарплата - а, следовательно, и будущая пенсия - в северных регионах России даже в нынешних экономических условиях может подрасти.
«Там всегда была высокая заработная плата в силу добывающих отраслей. Что же касается Центральной России, крупных городов, уровень жизни не изменится, возможно, даже станет хуже», — подытожила она.
Маленькие пенсии назвал причиной роста преступности среди пожилых президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Население стареет, а вместе с ним стареет преступность. Толкают на преступления мизерные пенсии. Государство взяло тренд на молодежь. Региональные власти кардинально омолодились, пенсионеры стали не нужны. Есть проблемы с образованием, потому они учились еще во времена СССР, поэтому пенсионеры выпадают из обоймы. В жизни нужно как минимум 2 раза переучиваться, чтобы оставаться востребованным. Здесь нужны изменения в образовании», - сказал Трунов.
Увеличение пенсионеров, осужденных по уголовным статьям, может быть связано с отсутствием работы для них, а также с постковидным синдромом, предположил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, у пенсионеров могли проявиться различные расстройства.
«Здесь могут быть причины такого характера, как последствия постковидного синдрома. Могли появиться какие-то расстройства на почве всего того, что происходило после ковида. Как председатель общественной организации, считаю, что это недоработка тех, кто работает в сегменте занятости людей старшего возраста в каких-то общественно полезных делах. Отсутствие работы и предложений работать на общее благо, а также помощи себе – это фактор, над которым надо подумать», - сказал Рязанский.
Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) завершил прошлый год со значительным профицитом, передает РБК со ссылкой на Счетную палату РФ. Доходы ПФР превысили расходы более чем на 1,1 триллиона рублей. Профицит стал рекордным для Пенсионного фонда.
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