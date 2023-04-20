Рекордное число преступников-пенсионеров связали с ковидом и отсутствием работы

Увеличение пенсионеров, осужденных по уголовным статьям, может быть связано с отсутствием работы для них, а также с постковидным синдромом, предположил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью НСН. По его словам, у пенсионеров могли проявиться различные расстройства.

Накануне сообщалось, что доля граждан старше 50 лет, осужденных за уголовные преступления, впервые с 2013 года превысила 10% от общего числа тех, кто получил обвинительные приговоры. Такие данные следуют из статистики Верховного суда за 2022 год. Отмечается, что примерно треть от всех осужденных людей старше 50 лет — пенсионеры. Валерий Рязанский отметил, что у подобного роста преступности могут быть разные причины.