Рекордное число преступников-пенсионеров связали с ковидом и отсутствием работы

В истории с ростом преступлений среди пенсионеров явно прослеживается недоработка тех, кто ведет работу в сегменте занятости людей старшего возраста, отметил в эфире НСН Валерий Рязанский.

Увеличение пенсионеров, осужденных по уголовным статьям, может быть связано с отсутствием работы для них, а также с постковидным синдромом, предположил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью НСН. По его словам, у пенсионеров могли проявиться различные расстройства.

Накануне сообщалось, что доля граждан старше 50 лет, осужденных за уголовные преступления, впервые с 2013 года превысила 10% от общего числа тех, кто получил обвинительные приговоры. Такие данные следуют из статистики Верховного суда за 2022 год. Отмечается, что примерно треть от всех осужденных людей старше 50 лет — пенсионеры. Валерий Рязанский отметил, что у подобного роста преступности могут быть разные причины.

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«Здесь могут быть причины такого характера, как последствия постковидного синдрома. Могли появиться какие-то расстройства на почве всего того, что происходило после ковида. Как председатель общественной организации, считаю, что это недоработка тех, кто работает в сегменте занятости людей старшего возраста в каких-то общественно полезных делах. Отсутствие работы и предложений работать на общее благо, а также помощи себе – это фактор, над которым надо подумать», - сказал Рязанский.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил в интервью «Радиоточке НСН», что на преступления пенсионеров толкают маленькие пенсии. По его словам, самые популярные преступления среди пенсионеров – это кражи и мошенничество.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РоссияПреступностьПенсионеры

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