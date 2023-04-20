«Мизерные пенсии»: Адвокат объяснил причины преступности среди пенсионеров

В России выявили рекордное за десять лет число преступников-пенсионеров. Доля граждан старше 50 лет, осужденных по уголовным статьям, впервые с 2013 года превысила 10 процентов от общего числа тех, кто получил обвинительные приговоры. Речь идет о показателе, превышающем 13 тысяч человек, следует из статистики Верховного суда за 2022 год. Трунов назвал кражи и мошенничество самыми распространенными преступлениями среди пенсионеров.

«Население стареет, а вместе с ней стареет преступность. Старшее поколение не успевает за новыми технологиями, если молодежь ушла в интернет-преступность, то пенсионеры совершают кражи, промышляют мошенничеством – это самые популярные преступления. Следом идут разбойные нападения, грабежи. Толкают на преступления мизерные пенсии», - сказал Трунов.

Собеседник НСН отметил, что государство практически не обращает внимание на проблемы пенсионеров.

«Государство взяло тренд на молодежь. Региональные власти кардинально омолодились, пенсионеры стали не нужны. Есть проблемы с образованием, потому они учились еще во времена СССР, поэтому пенсионеры выпадают из обоймы. В жизни нужно как минимум 2 раза переучиваться, чтобы оставаться востребованным. Здесь нужны изменения в образовании», - резюмировал он.

Ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня вся преступность уходит в блогосферу и поэтому здесь нужны поправки и доработки в законы.

