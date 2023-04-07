Военные пенсионеры из новых регионов начнут получать российскую пенсию с 1 июля

С 1 июля текущего года жители новых регионов, проходившие военную и приравненную к ней службу, будут получать пенсии по российским нормам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Названа самая большая пенсия среди россиян

Отмечается, что соответствующий законопроект сейчас рассматривает правительство. Специальные условия учета выслуги лет также прописаны в законопроекте. Добавляется, что для получения выплат гражданам необходимо подать заявление.

Накануне Мишустин заявлял, что правительство рассмотрит предложения по упрощению получения российского гражданства для ученых.

Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на Минтруд сообщала, что социальные пенсии в России будут проиндексированы еще на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Михаил МишустинПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры