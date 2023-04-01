В России проиндексировали социальные пенсии

Социальные пенсии в России проиндексировали на 3,3% с 1 апреля. Соответствующее постановление правительства РФ ранее было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Не только пенсии»: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Как поясняли в Минтруде, выплаты повысили в дополнение к индексации на 10%, проведенной в июне 2022 года. Рост социальных пенсий за год составит 13,5 %.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, индексация социальных пенсий обеспечит их рост выше темпа инфляции. Для повышения выплат в бюджете Социального фонда России предусмотрено почти 15,6 млрд рублей.

Индексация коснется более 4 млн человек.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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