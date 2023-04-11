Путин заявил, что российская экономика продолжает активно развиваться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжает активно развиваться.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ВВПРоссияЭкономикаВладимир Путин

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