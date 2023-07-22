Крымский зуд. ВСУ не прекращают атаки на полуостров

ВСУ постоянно атакуют объекты на территории Крыма. После взрыва на Крымском мосту произошли взрывы складов с боеприпасами. Общественники предлагают усилить контроль воздушного пространства над полуостровом.

После атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Крыма на одном из складов сдетонировали боеприпасы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты Крыма

Буквально три дня назад - 19 июля - мощный пожар произошел на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. Об этом также сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», - написал он.

Первые взрывы на полигоне начались около 4:30 утра, сообщают очевидцы.

Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, во временную эвакуацию отправили жителей четырех населенных пунктов - более двух тысяч человек. Сутки они находились в пунктах временного размещения (ПВР) в школах Крыма.

Был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, его возглавил глава Крыма.

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Член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН заявил, что Вооруженные силы РФ должны полностью контролировать Черноморское побережье, чтобы избежать терактов.

«Непонятно, почему наши военные не заметили эти дроны на радаре. Это какие-то дополнительные технологии? Говорится, что в это время в небе находился американский военно-разведывательный аппарат… Почему допускается обследование территории над Крымом недружественными странами? Вопросов очень много. В любом случае сейчас официальные лица, в том числе республики Крым, дают свою аналитику. Они понимают: чтобы подобное больше не повторялось, нужно сместить линию обороны в сторону целей СВО. Черноморское побережье должно в итоге полностью контролироваться Вооруженными силами РФ, и тогда не будет никаких прилетов и терактов», - сказал Кузнецов.

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Он также успокоил туристов, заявив, что атаки дронов не угрожают путешественникам в Крыму, они направлены на военные объекты.

«На сегодняшнюю ночь 17 беспилотников было сбито, еще 11 посажено силами РЭБ. Атаки идут постоянно, но мы как мирное население этого не замечаем. Полноценно работают РДО, ПВО и так далее. Туристам опасаться нечего: атаки идут, скорее всего, на военные объекты», - отметил он.

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Ранее президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для Украины, пишет РИА Новости. Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автомобильная часть. Погибли два человека, ребенок получил ранения, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:ВСУУкраинаСергей АксеновАтакаДроныБеспилотникиКрым

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