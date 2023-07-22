Крымский зуд. ВСУ не прекращают атаки на полуостров

Буквально три дня назад - 19 июля - мощный пожар произошел на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. Об этом также сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», - написал он.

Первые взрывы на полигоне начались около 4:30 утра, сообщают очевидцы.

Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, во временную эвакуацию отправили жителей четырех населенных пунктов - более двух тысяч человек. Сутки они находились в пунктах временного размещения (ПВР) в школах Крыма.

Был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, его возглавил глава Крыма.