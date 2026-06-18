Украина и ФРГ договорились о совместной разработке ракет-перехватчиков

По словам Федорова, документ предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний в рамках развития противоракетной программы. Стороны будут вместе создавать и выпускать ракеты-перехватчики нового поколения, пишет РИА Новости.

Соглашение также охватывает совместное производство наземных роботизированных комплексов для Вооруженных сил Украины на территории Германии.

Ранее страны «Большой семерки» на своем саммите сообщили о намерении по лицензии производить на Украине системы противовоздушной обороны и дальнобойные ракеты, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

