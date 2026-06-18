Украина и ФРГ договорились о совместной разработке ракет-перехватчиков
Украина и Германия договорились о совместной разработке и производстве современных ракет-перехватчиков. Соответствующее соглашение подписали главы оборонных ведомств двух стран — Михаил Федоров и Борис Писториус, сообщил украинский министр в своёмTelegram-канале.
По словам Федорова, документ предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний в рамках развития противоракетной программы. Стороны будут вместе создавать и выпускать ракеты-перехватчики нового поколения, пишет РИА Новости.
Соглашение также охватывает совместное производство наземных роботизированных комплексов для Вооруженных сил Украины на территории Германии.
Ранее страны «Большой семерки» на своем саммите сообщили о намерении по лицензии производить на Украине системы противовоздушной обороны и дальнобойные ракеты, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Украина и ФРГ договорились о совместной разработке ракет-перехватчиков
- Депутат Кошелев объяснил необходимость корректировки семейной ипотеки
- Совбез Белоруссии раскрыл реакцию Лукашенко на удар по детскому автобусу
- Зверев обошел Надаля по числу побед на турнирах ATP 500
- Она не Блиновская: Как блогер Митрошина отделалась «условкой» за «отмывание» миллионов
- Файзуллин назвал размер максимальной ставки по семейной ипотеке
- Вице-президент США Вэнс оценил уровень интеллекта Трампа
- «Утратил влиятельность?»: Почему тяжеловес бизнеса Илья Трабер оказался в СИЗО
- Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана
- Великобритания до конца года поставит Украине 150 тысяч беспилотников