Украина и ФРГ договорились о совместной разработке ракет-перехватчиков

Украина и Германия договорились о совместной разработке и производстве современных ракет-перехватчиков. Соответствующее соглашение подписали главы оборонных ведомств двух стран — Михаил Федоров и Борис Писториус, сообщил украинский министр в своёмTelegram-канале.

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По словам Федорова, документ предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний в рамках развития противоракетной программы. Стороны будут вместе создавать и выпускать ракеты-перехватчики нового поколения, пишет РИА Новости.

Соглашение также охватывает совместное производство наземных роботизированных комплексов для Вооруженных сил Украины на территории Германии.

Ранее страны «Большой семерки» на своем саммите сообщили о намерении по лицензии производить на Украине системы противовоздушной обороны и дальнобойные ракеты, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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