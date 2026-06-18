Продюсер раскрыл схему заработка Моргенштерна на фоне падения популярности

Популярность рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) неуклонно снижается, что негативно сказывается на его финансовом положении. Такой прогноз в комментарии «Газете.Ru» озвучил продюсер Павел Рудченко.

Артист недавно стал приглашенной звездой на корпоративе в Испании. В сети появились кадры, как исполнитель включал свои треки на компьютере и пел под фонограмму, а во время выступления попросил у гостей деньги на новый проект, заявив, что ему за это не стыдно.

По мнению Рудченко, рэпер продолжит добывать средства подобным образом, поскольку отсутствие мероприятий сказалось на его благосостоянии.