Продюсер раскрыл схему заработка Моргенштерна на фоне падения популярности
Популярность рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) неуклонно снижается, что негативно сказывается на его финансовом положении. Такой прогноз в комментарии «Газете.Ru» озвучил продюсер Павел Рудченко.
Артист недавно стал приглашенной звездой на корпоративе в Испании. В сети появились кадры, как исполнитель включал свои треки на компьютере и пел под фонограмму, а во время выступления попросил у гостей деньги на новый проект, заявив, что ему за это не стыдно.
По мнению Рудченко, рэпер продолжит добывать средства подобным образом, поскольку отсутствие мероприятий сказалось на его благосостоянии.
Продюсер пояснил, что популярность артиста падает из-за все более редкого появления в информационном поле, соответственно снижаются монетизация и приглашения на корпоративы. В этих условиях артисты, ранее бывшие в топе, ищут всевозможные пути для продолжения творчества.
Предположительно, за выступление на корпоративе Моргенштерн получил около 14-15 млн рублей. Продюсер отметил, что рэпер был вынужден повысить прайс из-за уменьшения количества корпоративов.
Ранее желающих вернуться в РФ артистов предупредили о необходимости сменить профессию, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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