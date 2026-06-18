Импорт станет дороже: К чему приведут расчеты в нацвалютах со странами АСЕАН
Сложные логистические цепочки транзакций приводят к потерям и дорогому импорту для россиян, заявил экс-замминистра финансов Олег Вьюгин.
Пользуясь своим географическим положением, Россия должна торговать со странами Юго-Восточной Азии, однако использование при расчетах в национальных валютах ведет к удорожанию целого ряда импортных товаров в России из-за сложной логистики, заявил НСН бывший замминистра финансов Олег Вьюгин.
Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия — АСЕАН. В состав АСЕАН входит 11 стран: Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.
«Для отдельных расчетов, по отдельным продуктам или каким-то отдельным связям переход на расчеты в национальных валютах возможен, глобально нет. Так же, как, например, с Китаем юань активно используется, с Индией - рупия. Подстраиваются под каждого контрагента. Естественно, в долларах расчеты остаются по тем продуктам, где есть санкции», - отметил Вьюгин.
Переход в расчеты на нацвалюту конечному российскому потребителю, отметил экс-замминистра финансов, приносят потери даже при крепком рубле из-за усложненной логистики.
«Такие транзакции специфические, логистически они стоят дороже из-за присутствия посредников. Поэтому в России целый ряд импортных товаров, несмотря на крепкий рубль, сегодня стоят дороже, чем стоили, когда рубль был слабым. Использование нетрадиционных, иногда усложненных схем расчетов приводит к удорожанию самих импортных товаров», - пояснил Вьюгин.
Вместе с тем, Россия должна пользоваться своим выгодным географическим положением и выстраивать торговлю как с Юго-Восточной Азией, так и с Европой.
«У России такое географическое положение, что она должна активно торговать и с Юго-Восточной Азией, и с Европой, и в меньшей мере с Соединенными Штатами. И вот это два больших анклава, где Россия должна участвовать в международном разделении труда», - добавил собеседник НСН.
Возвращение к расчетам в долларах позволило бы упростить торговлю с США и Европой в будущем, заявил ранее НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
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