Пользуясь своим географическим положением, Россия должна торговать со странами Юго-Восточной Азии, однако использование при расчетах в национальных валютах ведет к удорожанию целого ряда импортных товаров в России из-за сложной логистики, заявил НСН бывший замминистра финансов Олег Вьюгин.

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия — АСЕАН. В состав АСЕАН входит 11 стран: Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

«Для отдельных расчетов, по отдельным продуктам или каким-то отдельным связям переход на расчеты в национальных валютах возможен, глобально нет. Так же, как, например, с Китаем юань активно используется, с Индией - рупия. Подстраиваются под каждого контрагента. Естественно, в долларах расчеты остаются по тем продуктам, где есть санкции», - отметил Вьюгин.