Россиян призвали сменить пароли из-за крупнейшей утечки данных
Россиянам рекомендовали сменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию на фоне крупнейшей в истории утечки данных. Соответствующую рекомендацию «Газете.Ru» озвучил руководитель аналитического отдела компании Servicepipe Антон Чемякин.
По данным расследования издания Cybernews, в открытый доступ попали более 24 млрд строк информации, включая логины, пароли и персональные данные из множества источников. Масштаб инцидента превосходит все предыдущие утечки, а значит значительная часть интернет-пользователей могла оказаться в сводных базах.
Эксперт обратил внимание на особую опасность использования таких баз для атак типа credential stuffing на клиентские аккаунты в банковской сфере, ритейле и телекоммуникациях. Организации рекомендуется провести аудит парольной безопасности, внедрить обязательную многофакторную аутентификацию и технические решения для выявления аномалий в поведении пользователей.
Чемякин подчеркнул, что эффективность подобных атак обусловлена привычкой интернет-пользователей повторно использовать одни и те же пароли на различных площадках.
Специалист призвал обычных пользователей обновить пароли во всех онлайн-сервисах и активировать двухфакторную аутентификацию везде, где доступна такая опция. При объеме утечки в 24 млрд строк крайне вероятно, что в ней содержатся данные большей части когда-либо созданных аккаунтов в сети, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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