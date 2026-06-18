Россиян призвали сменить пароли из-за крупнейшей утечки данных

Эксперт обратил внимание на особую опасность использования таких баз для атак типа credential stuffing на клиентские аккаунты в банковской сфере, ритейле и телекоммуникациях. Организации рекомендуется провести аудит парольной безопасности, внедрить обязательную многофакторную аутентификацию и технические решения для выявления аномалий в поведении пользователей.

Чемякин подчеркнул, что эффективность подобных атак обусловлена привычкой интернет-пользователей повторно использовать одни и те же пароли на различных площадках.

Специалист призвал обычных пользователей обновить пароли во всех онлайн-сервисах и активировать двухфакторную аутентификацию везде, где доступна такая опция. При объеме утечки в 24 млрд строк крайне вероятно, что в ней содержатся данные большей части когда-либо созданных аккаунтов в сети, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

