Басманный районный суд Москвы арестовал Илью Трабера на два месяца по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году, передают РИА Новости. По делу задержаны четыре человека. Помимо бизнесмена под стражу заключен и вероятный исполнитель убийства Алисултан Надирбегов. В отношении остальных фигурантов мера пресечения пока не избрана.

Траберу 75 лет, и он — один из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, его бизнес связан с портовыми мощностями города и окрестностей, а также с большим числом крупных предпринимателей. Но несмотря на возраст и влияние рассчитывать на условный срок ему не стоит, считает Соловьев.

«Условного срока не может быть за убийство. Я думаю, что когда предъявляли обвинение, у следствия было достаточно материалов, чтобы это инициировать. Убийства прошлых лет с помощью современных методов раскрываются достаточно эффективно. Он, вероятно, выступал заказчиком. Значит, есть показания тех, кто это преступление совершал. Все это проверят, усилят экспертизами, дальнейшее расследование покажет. Но условного срока за убийство не будет», — отметил юрист.

Соловьев добавил, что в случае признания Трабера виновным, единственное послабление, которое он может получить в связи с возрастом заключается в том, что ему не назначат пожизненное лишение свободы.

Илья Трабер начинал свою деятельность в 90-е. Он получил прозвище Антиквар, так как основал центр, специализировавшийся на реставрации и торговле антиквариатом. Позже он стал развивать предпринимательскую деятельность в ином направлении: стал совладельцем Петербургского нефтяного терминала, Петербургской топливной компании, компании «Совэкс» и других активов, хотя из части бизнеса впоследствии вышел, пишет «Коммерсант». В 2008 году испанские власти объявили Трабера в розыск, связав его с деятельностью тамбовской ОПГ. Спустя десятилетие Национальный суд королевства оправдал всех фигурантов. Однако прокурор Хосе Гринда Гонсалес обвинял русского бизнесмена в том, что тот якобы угрожал ему и его семье, после чего Трабер долго судился с освещавшими это испанскими СМИ, добиваясь опровержения.

Изначально об аресте миллиардера сообщили в социальных сетях объединенной пресс-службы московских судов. По их данным, Трабера заключили под стражу обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия. Однако спустя короткое время посты с этой информацией были удалены, передает «Радиоточка НСН».

