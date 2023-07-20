Частота детонации на полигоне в Крыму снизилась
На военном полигоне в Крыму, на котором в среду, 19 июля, начался пожар, обстановка стабилизировалась. Об этом сообщило республиканское МЧС.
В ведомстве отметили, что военные готовятся приступить к обследованию территории на полигоне, после будут даны рекомендации для населения.
Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма произошел накануне. Из-за детонации боеприпасов власти перекрыли участок трассы «Таврида», также более 2 тысяч жителей близлежащих сел эвакуировали. О причинах происшествия официальных сообщений не было.
У крымчан не будет проблем из-за перекрытия участка трассы «Таврида», заявил в интервью НСН председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru