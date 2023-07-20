Частота детонации на полигоне в Крыму снизилась

На военном полигоне в Крыму, на котором в среду, 19 июля, начался пожар, обстановка стабилизировалась. Об этом сообщило республиканское МЧС.

В ведомстве отметили, что военные готовятся приступить к обследованию территории на полигоне, после будут даны рекомендации для населения.