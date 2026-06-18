Власти Воронежской области отключат уличное освещение из-за угрозы атак БПЛА

Представители администрации подчеркнули, что ограничение носит временный характер. Освещение вернут сразу после стабилизации обстановки, о чем жителей предупредят через официальные ресурсы.

Решение принято на фоне участившихся атак беспилотников. В ночь на 18 июня средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионом 35 дронов над территорией двух городских округов и девяти районов. Всего же над российскими регионами было сбито 550 БПЛА, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

