Власти Воронежской области отключат уличное освещение из-за угрозы атак БПЛА
Власти Воронежской области приняли решение отключить уличное освещение в ряде населенных пунктов региона на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье».
В администрации Ольховатского городского поселения пояснили, что подобная мера снижает количество световых ориентиров, что затрудняет навигацию дронов и помогает минимизировать риски для населения и объектов инфраструктуры.
Представители администрации подчеркнули, что ограничение носит временный характер. Освещение вернут сразу после стабилизации обстановки, о чем жителей предупредят через официальные ресурсы.
Решение принято на фоне участившихся атак беспилотников. В ночь на 18 июня средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионом 35 дронов над территорией двух городских округов и девяти районов. Всего же над российскими регионами было сбито 550 БПЛА, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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