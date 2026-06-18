Звезда «Алисы в Стране чудес» порекомендовал фильмы с Деппом и Ди Каприо
Российский актер Олег Савостюк, известный по роли в фильме «Алиса в Стране чудес», поделился с «Газетой.Ru» списком своих любимых кинолент. Первой в перечне оказалась картина «Dead Man» режиссера Джима Джармуша с Джонни Деппом в главной роли, которую артист охарактеризовал как непростую и прекрасную.
По словам Савостюка, лента стала одной из первых крупных работ Деппа, где он предстает в образе обычного человека, пусть и окруженного странной атмосферой.
Также актер порекомендовал к просмотру драму База Лурмана «Великий Гэтсби», назвав ее нестареющей классикой с великолепной игрой Леонардо Ди Каприо. Артист признался, что пересматривает «Великого Гэтсби» многократно, и каждый раз открывает для себя картину с новой стороны.
Кроме того, Савостюк посоветовал зрителям биографическую ленту «127 часов», рассказывающую историю каньониста Арона Ралстона, зажатого валуном в удаленном каньоне.
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