Безрукова ответила Семенович на слова о зарплате мужчины в 500 тысяч рублей

Актриса подчеркнула, что мужчина женщине ничего не должен, и назвала подобные требования алчностью и продажностью. Она иронично заметила, что если мужчина зарабатывает 499 тысяч рублей, это еще не повод расставаться, поскольку отношения строятся на совершенно других категориях.

«Так что, мне кажется, надо аккуратнее с такими высказываниями», – отметила актриса.

По убеждению Безруковой, при наличии любви, взаимопонимания и уважения двое людей способны справиться с любыми трудностями и сложностями вместе, без оглядки на финансовые рамки.

Ранее в беседе с НСН актриса Безрукова призналась, почему не насладилась триумфом премии Marie Claire Prix d’Excellence de la Beauté.

