Безрукова ответила Семенович на слова о зарплате мужчины в 500 тысяч рублей

Актриса Ирина Безрукова жестко отреагировала на заявление Анны Семенович о том, что мужчина обязан зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. Своим мнением звезда театра и кино поделилась в беседе с «Газетой.Ru».

Безрукова обратила внимание на то, что половина граждан России даже не видели зарплату в полмиллиона рублей, однако это не мешает им создавать прекрасные семьи и воспитывать детей. По ее мнению, подобные финансовые требования к партнеру не отражают реальную жизнь большинства россиян.

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Актриса подчеркнула, что мужчина женщине ничего не должен, и назвала подобные требования алчностью и продажностью. Она иронично заметила, что если мужчина зарабатывает 499 тысяч рублей, это еще не повод расставаться, поскольку отношения строятся на совершенно других категориях.

«Так что, мне кажется, надо аккуратнее с такими высказываниями», – отметила актриса.

По убеждению Безруковой, при наличии любви, взаимопонимания и уважения двое людей способны справиться с любыми трудностями и сложностями вместе, без оглядки на финансовые рамки.

Ранее в беседе с НСН актриса Безрукова призналась, почему не насладилась триумфом премии Marie Claire Prix d’Excellence de la Beauté.

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ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
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