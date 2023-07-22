Константинов назвал блефом угрозу Киева устроить Крыму морскую блокаду

Ранее Киев предупредил, что с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов как перевозящие грузы военного назначения с «соответствующими рисками», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также в украинском Минобороны заявили о запрете судоходства в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля.

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим - ну что он может реально перекрыть?» — указал Константинов.

Политик подчеркнул, что украинская сторона не располагает флотом, авиацией или подходящими местами базирования. В то же время Константинов допустил, что Киев может нанести террористический удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или гражданским судам, «вопрос — в возможностях».

«Они могут использовать ресурсы англичан, пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение», — отметил политик, призвав отнестись серьезно к такой угрозе и работать на упреждение.

