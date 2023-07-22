Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты Крыма
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников предприняли попытку атаковать инфраструктурные объекты Крыма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов 22 июля.
«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым», – заявил он.
Сотрудники МЧС уже находятся на месте, чтобы при необходимости ликвидировать возможные последствия.
На полуострове работают все необходимые службы, заверил Аксенов. Он призвал россиян соблюдать спокойствие.
Ранее в Telegram-канале оперативного штаба Крыма сообщалось, что было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Теперь оно восстановлено, проезд разрешен, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru