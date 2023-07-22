Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников предприняли попытку атаковать инфраструктурные объекты Крыма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов 22 июля.

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«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым», – заявил он.

Сотрудники МЧС уже находятся на месте, чтобы при необходимости ликвидировать возможные последствия.

На полуострове работают все необходимые службы, заверил Аксенов. Он призвал россиян соблюдать спокойствие.

Ранее в Telegram-канале оперативного штаба Крыма сообщалось, что было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Теперь оно восстановлено, проезд разрешен, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВСУАтакаБеспилотникиКрымСергей Аксенов

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