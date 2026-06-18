Депутат Кошелев объяснил необходимость корректировки семейной ипотеки
Наиболее логичное изменение семейной ипотеки — повышение кредитных лимитов при покупке крупногабаритного жилья, сказал НСН Владимир Кошелев.
Корректировка семейной ипотеки нужна для того, чтобы повысить адресность поддержки и увеличить кредитные лимиты, в первую очередь для многодетных семей. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение». По его словам, семейная ипотека будет «направлена на стимулирование рождаемости». Кошелев отметил, что изменения программы необходимо для повышения адресной поддержки.
«Ожидаемая корректировка программы направлена на решение главной задачи — повышение адресности поддержки. Основным позитивным вектором, скорее всего, станет увеличение кредитных лимитов, что позволит семьям приобретать недвижимость, соответствующую их реальным потребностям. Отмечу, что повышение лимитов критически важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми. Текущие суммы, которые составляют 6 и 12 млн рублей, за годы роста цен на недвижимость перестали покрывать стоимость семейных форматов жилья», — сказал Кошелев.
Собеседник НСН добавил, что законодатели рассматривали несколько вариантов повышения ипотечных лимитов.
«Рассматривалось несколько вариантов повышения лимитов. Первый — географическая дифференциация. Так, предлагалось повысить лимит до 16 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 млн рублей — для остальных российских регионов. Второй вариант — стимулирование габаритов жилья, то есть лимит увеличивался бы в 1,5 раза при условии приобретения квартиры площадью от 60 квадратных метров. Это решение выглядит наиболее логичным с точки зрения градостроительной политики. Оно стимулирует застройщиков проектировать функциональное семейное жилье, а покупателей — инвестировать в комфорт, а не в малогабаритные квартиры. Увеличение лимитов — это необходимая реакция рынка на инфляцию стоимости квадратного метра. Эти меры дадут возможность семьям рассматривать более просторные квартиры, которые раньше выпадали из программы из-за несоответствия кредитных рамок рыночной цене объекта. Такая настройка программы сделает семейную ипотеку эффективным инструментом улучшения качества жизни, а не просто способом покупки “инвестиционного” жилья минимальной площади», — подытожил он.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что в первом квартале 2026 года банки выдали 220 тысяч ипотечных кредитов, это на 62% больше, чем по состоянию на 1 апреля прошлого года. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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