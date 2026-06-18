Корректировка семейной ипотеки нужна для того, чтобы повысить адресность поддержки и увеличить кредитные лимиты, в первую очередь для многодетных семей. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение». По его словам, семейная ипотека будет «направлена на стимулирование рождаемости». Кошелев отметил, что изменения программы необходимо для повышения адресной поддержки.

«Ожидаемая корректировка программы направлена на решение главной задачи — повышение адресности поддержки. Основным позитивным вектором, скорее всего, станет увеличение кредитных лимитов, что позволит семьям приобретать недвижимость, соответствующую их реальным потребностям. Отмечу, что повышение лимитов критически важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми. Текущие суммы, которые составляют 6 и 12 млн рублей, за годы роста цен на недвижимость перестали покрывать стоимость семейных форматов жилья», — сказал Кошелев.