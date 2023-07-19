Около 10 процентов туристов отменили туры в Крым после теракта на мосту

По мнению спикера парламента, срыва туристического сезона не произойдет.

Константинов считает, что «ситуация, несомненно, напряженная, но вовсе не критическая». Он утверждает, что власти региона делают все для того, чтобы отдых в Крыму оставался безопасным и комфортным.

В ночь на понедельник теракт на Крымском мосту произошел из-за двух надводных дронов, в сегодня утром была перекрыта часть трассы «Таврида» из-за пожара и детонации боеприпасов на полигоне. Эвакуированы более 2 тысяч жителей четырех близлежащих сел.

