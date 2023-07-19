Около 10 процентов туристов отменили туры в Крым после теракта на мосту

Массовых отмен туристических броней после теракта на Крымском мосту нет, сообщил в своем Telegram-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Туристы отменили не более 10% от общего объема ранее забронированных туров. По словам чиновника, часть туристов просят восстановить ранее отмененные брони, отельеры оперативно идут на смещение сроков заездов и выездов.

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По мнению спикера парламента, срыва туристического сезона не произойдет.

Константинов считает, что «ситуация, несомненно, напряженная, но вовсе не критическая». Он утверждает, что власти региона делают все для того, чтобы отдых в Крыму оставался безопасным и комфортным.

В ночь на понедельник теракт на Крымском мосту произошел из-за двух надводных дронов, в сегодня утром была перекрыта часть трассы «Таврида» из-за пожара и детонации боеприпасов на полигоне. Эвакуированы более 2 тысяч жителей четырех близлежащих сел.

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ФОТО: РИА Новости
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