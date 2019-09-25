Кризис есть, но мы не видим. Экономисты о росте цен

«С этой управленческой командой ничего не изменится. По поводу закредитованности: за последние 1,5 года долги россиян перед банками выросли на 4,5 триллиона рублей — это более чем 37%, примерно с 13 триллионов рублей в начале 2018 года до 17,5 триллионов рублей сегодня. Модель поведения населения понятна — если “денег нет, вы держитесь”, и “государство вас рожать не просило”, то в принципе ничего не остаётся, кроме как влезать в долги. Это, безусловно, чистый вычет по платежам из реальных располагаемых доходов. И, с моей точки зрения, мы в ближайшие 1,5 лет столкнёмся с мощным кредитным кризисом, потому что платить по долгам уже не возможно», — предупредил экономист.

Проблема закредитованности же имеет двойственную природу происхождения. Как пояснил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, россияне, во-первых, просто не умеют копить, а во-вторых, не имеют достаточных для этого доходов.

«Сейчас, к сожалению, у людей зачастую нерешенные проблемы с жильем, они стараются малейшие накопления бросать сразу же на покупку и привлекать ипотечные деньги. То есть отдавать, отдавать и отдавать. С другой стороны, существует навязанная культура потребления, которая, конечно, полностью противоречит тому, что написано в учебниках экономики. Про склонность к сбережениям вспоминаем Джона Мейнарда Кейнса, а в реальности люди зачастую ведут себя подобно французским аристократам времен "короля-солнца" (Людовик XIV- прим. НСН), то есть тратят, тратят, тратят и наращивают долги. Поэтому здесь проблема двояка: с одной стороны, требуются большие средства для того, чтобы люди начали сберегать, хотя бы накапливать первоначальный взнос на покупку квартиры, что для очень многих серьёзный вопрос. Одновременно с этим было бы неплохо, чтобы людям объяснили, что вообще-то говоря, надо быть очень бережливыми и осмотрительными в плане кредитов», — отметил экономист.

Добавим, согласно опросу «Левада-Цетра» наряду со снижением числа тех, кого волнует экономический кризис в стране и рост цен наблюдается рост другой группы россиян. Так, выросло число тех, кто обеспокоен наплывом мигрантов, произволом чиновников, а также слабостью государственной власти.

