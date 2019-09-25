Кризис есть, но мы не видим. Экономисты о росте цен
Эксперты рассказали НСН, почему всё меньше граждан признаёт наличие кризиса и волнуется по этому поводу.
Самой острой проблемой общества более половины россиян считает рост цен. Такие данные приводит «Левада-Центр» по итогам опроса общественного мнения. Примечательно, что эту проблему поставили на первое место 59% опрошенных, в то время как год назад — 72%. Снижение наблюдается и среди тех, кто выделил проблему кризиса в экономике, спада производства в промышленности и сельском хозяйстве — с 30% до 24%.
Такое равнодушие к текущей экономической ситуации объяснил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, россияне стали меньше замечать кризис, так как в стране происходит некое экономическое оживление. Однако для кардинальных перемен в общественном мнении необходимы реальные достижения в экономике.
«Конечно, россияне признают экономический кризис как главную причину и проблему. И в отличие от экономистов и чиновников они видят его как факт, не как рецессию (некритический спад производства – прим. НСН.), как сокращение ВВП, а как проблему, с которой лично сталкиваются. Но при этом в последние три года в России идёт экономическое оживление, которое положительно отразилось на потребительском рынке, и на рынке недвижимости, и на рынке труда, что уменьшает долю тех, кто говорит о кризисе. Но все-таки потребуется коренной перелом в экономике, быстрый экономический рост, который изменит картину вообще. Только тогда большинство скажет, что кризиса нет», — заключил экономист.
Не замечать кризис внутри страны россиянам помогает общемировая тенденция спада, предположил в эфире НСН публицист Анатолий Вассерман.
«Когда во всём мире бушует вторая Великая депрессия, смешно предполагать, что наша страна может вообще не испытывать кризиса. Но мы, в основном благодаря западным санкциям, уже отделились от мировой экономики настолько, что бури, бушующие там, докатываются о нас значительно более ослабленными», — подчеркнул Вассерман.
Однако не расслабляться ни властям, ни соотечественникам советует в эфире НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. По его словам, Россию ожидает в недалёком будущем кредитный кризис, так как часть страны уже вынуждена жить в кредит.
«С этой управленческой командой ничего не изменится. По поводу закредитованности: за последние 1,5 года долги россиян перед банками выросли на 4,5 триллиона рублей — это более чем 37%, примерно с 13 триллионов рублей в начале 2018 года до 17,5 триллионов рублей сегодня. Модель поведения населения понятна — если “денег нет, вы держитесь”, и “государство вас рожать не просило”, то в принципе ничего не остаётся, кроме как влезать в долги. Это, безусловно, чистый вычет по платежам из реальных располагаемых доходов. И, с моей точки зрения, мы в ближайшие 1,5 лет столкнёмся с мощным кредитным кризисом, потому что платить по долгам уже не возможно», — предупредил экономист.
Проблема закредитованности же имеет двойственную природу происхождения. Как пояснил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, россияне, во-первых, просто не умеют копить, а во-вторых, не имеют достаточных для этого доходов.
«Сейчас, к сожалению, у людей зачастую нерешенные проблемы с жильем, они стараются малейшие накопления бросать сразу же на покупку и привлекать ипотечные деньги. То есть отдавать, отдавать и отдавать. С другой стороны, существует навязанная культура потребления, которая, конечно, полностью противоречит тому, что написано в учебниках экономики. Про склонность к сбережениям вспоминаем Джона Мейнарда Кейнса, а в реальности люди зачастую ведут себя подобно французским аристократам времен "короля-солнца" (Людовик XIV- прим. НСН), то есть тратят, тратят, тратят и наращивают долги. Поэтому здесь проблема двояка: с одной стороны, требуются большие средства для того, чтобы люди начали сберегать, хотя бы накапливать первоначальный взнос на покупку квартиры, что для очень многих серьёзный вопрос. Одновременно с этим было бы неплохо, чтобы людям объяснили, что вообще-то говоря, надо быть очень бережливыми и осмотрительными в плане кредитов», — отметил экономист.
Добавим, согласно опросу «Левада-Цетра» наряду со снижением числа тех, кого волнует экономический кризис в стране и рост цен наблюдается рост другой группы россиян. Так, выросло число тех, кто обеспокоен наплывом мигрантов, произволом чиновников, а также слабостью государственной власти.
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