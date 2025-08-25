К альпинистке Наговицыной направят дрон и попытаются спасти
Застрявшую на горе в Киргизии российскую альпинистку Наталью Наговицыну попытаются спасти 25 августа, сообщает ТАСС.
Это случится, если выяснится, что она еще жива, заявили в Федерации альпинизма России. 25 августа на пике Победы ожидается хорошая погода.
К женщине направят беспилотник, чтобы выяснить ее состояние. Если Наговицына жива, то будет попытка снять ее с вершины, на этот раз при помощи евродрона.
Ранее стало известно, что тело российской альпинистки пробудет там минимум до весны 2026 года, так как сезон восхождений в 2025-м уже окончен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
