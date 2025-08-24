По словам Мединского, мирные жители Курской области, захваченные во время нападения ВСУ в 2024 году, фактически находятся в положении заложников. Он отметил, что Россия ведёт сложные переговоры, чтобы добиться их возвращения и многие уже были освобождены.

«Сегодня еще 8. По разным данным, осталось еще более 20 человек», - написал Мединский.

Мединский напомнил, что в ходе атаки ВСУ на Курскую область были задержаны в основном пожилые люди и пенсионеры, которых вывезли на территорию Украины. Однако сейчас их возвращают не полностью, а постепенно, небольшими группами, фактически обменивая на лиц, нужных украинской стороне.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146, также были возвращены восемь жителей Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

