Мединский: На Украине остаются более 20 вывезенных ВСУ жителей Курской области
На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своём Telegram-канале.
По словам Мединского, мирные жители Курской области, захваченные во время нападения ВСУ в 2024 году, фактически находятся в положении заложников. Он отметил, что Россия ведёт сложные переговоры, чтобы добиться их возвращения и многие уже были освобождены.
«Сегодня еще 8. По разным данным, осталось еще более 20 человек», - написал Мединский.
Мединский напомнил, что в ходе атаки ВСУ на Курскую область были задержаны в основном пожилые люди и пенсионеры, которых вывезли на территорию Украины. Однако сейчас их возвращают не полностью, а постепенно, небольшими группами, фактически обменивая на лиц, нужных украинской стороне.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146, также были возвращены восемь жителей Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мединский: На Украине остаются более 20 вывезенных ВСУ жителей Курской области
- СМИ: Четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто в центре Москвы
- Российская скейтбордистка выиграла финал Grand Skate Tour в Москве
- ЦСКА выиграл третий матч подряд, победив «Акрон»
- Вуди Аллен рассказал, почему никогда не снимал кино по чужому сценарию
- ГАИ: Движение на Лубянской площади после ЧП в ЦДМ восстановлено
- 17-летний велогонщик погиб в Испании после попадания в завал
- Вуди Аллен назвал лучшие фильмы в истории кинематографа
- Вуди Аллен: Актерское мастерство и режиссура - это не высшая математика
- Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков умер в возрасте 92 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru