Лавров высмеял версию о производстве кофемашин на атакованном ВС РФ американском заводе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал телеканалу NBC удар российских военных по принадлежащему американской компании заводу Flex в украинском городе Мукачево в Закарпатской области.
Глава ведомства отреагировал на претензии журналистки о том, что российские Вооруженные силы якобы атаковали гражданское предприятие, которое производило кофемашины.
«У нашей разведки есть очень хорошая информация», — заявил дипломат. По словам Лаврова, у наблюдателей на Западе складывается ошибочное впечатление о характере деятельности ряда украинских предприятий, так как выпуск ими элементов гражданской продукции не отражает реальный профиль производства.
Министр указал, что РФ никогда преднамеренно не наносила удары по объектам, не имеющим отношения к ВСУ.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
