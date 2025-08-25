Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор
25 августа 202502:01
В Турции во время заплыва пропал 30-летний россиянин Николай Свечников, сообщает RT.
Это произошло во время межконтинентального заплыва через Босфор на 6,5 км. Спортсмен стартовал в числе первых, но вскоре пропал из вида коллег и не пришёл к финишу.
Вещи из камеры хранения он не забирал. Российские пловцы отметили, что организаторы не проявляют инициативы в поисках, а консульство России в Стамбуле закрыто до вторника.
Ранее в Нижнем Новгороде во время заплыва умер рязанский триатлонист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
