300 российских туристов более 7 часов не могут вылететь из Египта
Более семи часов около трехсот российских туристов не могут вылететь из Египта, сообщает Telegram-канал Shot.
Причина тому – сломанный самолет. По словам россиян, им выдали еду только на половину пассажиров. Людей не выпускают из аэропорта. Отдыхающие должны были вылететь 24 августа на Airbus А330-300 в 17:35 рейсом MS 727 Хургада — Москва авиакомпании Egypt Air.
В московский аэропорт Домодедово должны были отправиться 330 человек, но почти сразу им объявили, что у их лайнера есть технические неполадки с гидравликой и рейс переносится.
Людей держат в аэропорту Хургады, хотя обещали отвезти в отель. Среди россиян много родителей с детьми и пенсионеров.
Ранее россиянам дали совет, как сэкономить на новогоднем отдыхе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 300 российских туристов более 7 часов не могут вылететь из Египта
- К альпинистке Наговицыной направят дрон и попытаются спасти
- Сийярто ответил на сарказм Зеленского об угрозе в адрес «Дружбы»
- Вуди Аллен допустил, что снимет кино в России
- Лавров высмеял версию о производстве кофемашин на атакованном ВС РФ американском заводе
- Дуров назвал свой арест ошибкой французской полиции
- Мединский: На Украине остаются более 20 вывезенных ВСУ жителей Курской области
- СМИ: Четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто в центре Москвы
- Российская скейтбордистка выиграла финал Grand Skate Tour в Москве
- ЦСКА выиграл третий матч подряд, победив «Акрон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru