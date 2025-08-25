300 российских туристов более 7 часов не могут вылететь из Египта

Причина тому – сломанный самолет. По словам россиян, им выдали еду только на половину пассажиров. Людей не выпускают из аэропорта. Отдыхающие должны были вылететь 24 августа на Airbus А330-300 в 17:35 рейсом MS 727 Хургада — Москва авиакомпании Egypt Air.

В московский аэропорт Домодедово должны были отправиться 330 человек, но почти сразу им объявили, что у их лайнера есть технические неполадки с гидравликой и рейс переносится.

Людей держат в аэропорту Хургады, хотя обещали отвезти в отель. Среди россиян много родителей с детьми и пенсионеров.

Ранее россиянам дали совет, как сэкономить на новогоднем отдыхе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

