Вуди Аллен допустил, что снимет кино в России
Вуди Аллен признался НСН, что не против снять кино в России, если получит такое предложение.
Известный американский режиссер Вуди Аллен заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит. Его слова передает спецкор НСН.
«Мне никто и никогда не предлагал снять кино в России. Когда я во времена СССР был в Москве и Ленинграде, мне это не понравилось. Это было грубо, сложно, ничего не работало, было неудобно. Но теперь все изменилось. Следующий мой визит в Санкт-Петербург был удовольствием. Мы сходили на балет, послушали джаз. Потом мы поехали в Москву, посетили музеи. Это было прекрасно, но предложений по съемкам кино не поступало», - отметил он.
При этом режиссер добавил, что если такое предложение поступит, то он тщательно подумает над сценарием.
Ранее Вуди Аллен рассказал, почему не снимает фильмы по чужим сценариям и никогда не отдаст свои сценарии другим режиссерам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
