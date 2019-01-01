Живем как в Африке. Почему россияне влезают в долги

Трем четвертям россиян не хватает своих зарплат, в результате чего многие вынуждены занимать. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». 40 процентам жителей страны не хватает около 10 тысяч рублей в месяц, 7 процентов россиян нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей. Лишь четверть граждан может себе позволить прожить на зарплату без займов, а 5 процентов даже умудряются что-то откладывать.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заявил, что ничего нового в результатах этого исследования он не услышал, а реальная статистика даже хуже официальной.

«Ничего нового в этом опросе нет. Всем живущим в России гражданам хорошо понятно, что Россия вопреки колоссальным возможностям, колоссальным запасам нефти и газа, вопреки колоссальным экспортным доходам, колоссальному бюджетному профициту, остается страной бедной. Если мы посмотрим на те же данные Росстата, мы увидим, что у нас 40 процентов населения страны не просто бедные, а откровенная нищета застойного типа – душевые доходы в месяц меньше 20 тысяч рублей. На такие деньги невозможно в принципе жить, это состояние полуголодного выживания. Это доход меньше 10 долларов в сутки – примерно такой уровень в большинстве африканских стран южнее Сахары. Денег нет и не предвидится, шестой год подряд падают реальные располагаемые доходы, причем только официально они упали на 8,5 процента, неофициально – падение от 35 до 45 процентов. Чем беднее человек, тем сильнее упал уровень его жизни из-за того, что цены на товары и услуги первой необходимости взлетели до небес: продукты питания, медикаменты, услуги ЖКХ подорожали в разы за последние пять лет», - сказал он.

Экономист также заявил, что реальная ситуация даже хуже, чем говорится в исследовании, так как в последние годы государство вводит все новые поборы с населения.

«У нас за последние шесть лет введен целый ряд поборов, которые являются квази-налогами на население: платежи за капитальный ремонт, феодальные сборы "Платон", которые в цене каждого продукта заложены, экологические, туристические, торговые, утилизационные, портовые сборы. Повышены НДС, акцизы, из-за чего выросли цены на бензин и дизельное топливо. Из-за мусорной реформы в большинстве регионов плата за вывоз мусор выросла в четыре-пять раз, где-то даже сильнее. Когда зарплаты стагнируют, когда люди вынуждены работать на две-три ставки, чтобы получить хоть какой-то дополнительный доход, и нагрузка на них растет в разы, а при этом доходы не растут, а цены постоянно растут на все и везде, в этой ситуации уровень жизни населения падает катастрофически. Когда Росстат нам говорит, что в России официально за чертой бедности, в нищете находятся 19 миллионов человек – это много и страшно, но нужно понимать, что реальная картина гораздо хуже. Сегодня в бедности реально живет минимум около 50 процентов населения страны», - заключил эксперт.

В свою очередь заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в интервью НСН заявила, что россияне, как правило, занимают до зарплаты не в микрофинансовых организациях, а у родственников. По ее словам, здесь в действие вступает так называемая моральная экономика. А директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг рассказал НСН, что сложившаяся ситуация должна стать тревожным сигналом для руководства страны.

