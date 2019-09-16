Демонстративно тратят в кредит. Почему россияне не копят
Экономист рассказал НСН, почему большинство россиян не имеет сбережений.
Большинство россиян (59%) не имеют никаких сбережений, показал опрос, проведённый научно-технологическим центром «Перспектива». Как выяснили социологи, чтобы начать откладывать деньги, людям требуется доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, пишет РБК. При этом 27% опрошенных заявили, что сбережения возможны только при доходе от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на человека в семье. Доход в 35-45 тысяч рублей считают достаточным 17%. Из тех, кто всё-таки решается заняться накопительством, 32% делают это время от времени, например, после реализации имущества или получения наследства, 58% откладывают с зарплаты, а 9% респондентов — с премии.
Как пояснил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, россияне, во-первых, просто не умеют копить, а во-вторых, не имеют достаточных для этого доходов.
«Сейчас, к сожалению, у людей зачастую нерешенные проблемы с жильем, они стараются малейшие накопления бросать сразу же на покупку и привлекать ипотечные деньги. То есть отдавать, отдавать и отдавать. Вполне логично, что у молодых семей со сбережениями все сейчас очень тяжело. С такой ставкой процента, под которую у нас кредиты выдаются, невозможно сберегать. С другой стороны, существует навязанная культура потребления, которая, конечно, полностью противоречит тому, что написано в учебниках экономики. Про склонность к сбережениям вспоминаем Джона Мейнарда Кейнса, а в реальности люди зачастую ведут себя подобно французским аристократам времен "короля-солнца" (Людовик XIV- прим. НСН), то есть тратят, тратят, тратят и наращивают долги. Поэтому здесь проблема двояка: с одной стороны, требуются большие средства для того, чтобы люди начали сберегать, хотя бы накапливать первоначальный взнос на покупку квартиры, что для очень многих серьезный вопрос. Одновременно с этим было бы неплохо, чтобы людям объяснили, что вообще-то говоря, надо быть очень бережливыми и осмотрительными в плане кредитов», — отметил экономист.
При этом собеседник НСН отметил, что в настоящее время наблюдается охлаждение населения к потребительским кредитам, которое, по его прогнозам, продолжится.
«Нет ничего хуже, чем жить в кредит, занимаясь демонстративным потреблением вместо того, чтобы накапливать. Но доходы граждан, к сожалению, остаются самой серьезной проблемой, потому что они зачастую даже не дотягивают до уровня прожиточного минимума, минимальной заработной платы, при этом повсеместно облагаются налогами. У нас нет не облагаемого налогами минимума, который должен составлять хотя бы 50 тысяч рублей. Вместо этого люди отдают деньги не только по кредитам, но и в качестве налогоплательщиков, причем зачастую невольных, если говорить об НДС. Поэтому накапливать получается не с чего», — посетовал Василий Колташов.
По его словам, даже обозначенный социологами уровень дохода в 35 тысяч рублей для возможности откладывать средства во многих регионах и некрупных городах кажется немыслимым. В этой ситуации рынку необходимо дать положительные сигналы для повышения уровня оплаты труда, считает Василий Колташов.
«Нам очень важно, чтобы рынок получил сигналы, к тому чтобы повышать зарплату, потому что пока государство посылало ровно обратные сигналы. Положительные сигналы формируются очень просто. Учителя во всей стране должны перейти на работу на ставку, и ставка эта должна быть очень приличной. Она должна выглядеть, может быть, даже фантастично большой на фоне жизни в каком-то российском регионе, но при этом надо, чтобы то же самое было с детскими садами, с врачами. То есть труд бюджетников, который является общественно полезным, и в конечном итоге дает экономике качественного работника, государство должно оплачивать очень хорошо. Не должно быть такого, чтобы где-нибудь в европейской части России в регионе учитель на две ставки имеет двадцать тысяч, а в Москве на полставки имеет сорок. Должны быть примерно одинаковые ставки, с разницей для севера. Единая российская линейка этих ставок оплаты труда», — предложили экономист.
Также собеседник НСН отметил необходимость введения государственной почасовой ставки оплаты труда, которая бы исключила махинации с неполными ставками, участившимися после приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму.
Напомним, что на прошлой неделе Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на 2020 год. Он составит 12 130 рублей. Такую ставку неадекватной в эфире НСН назвал экономист Михаил Делягин. По его словам, она лишь отражает прожиточный минимум, а самое повышение носит чисто технический характер.
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