Демонстративно тратят в кредит. Почему россияне не копят

При этом собеседник НСН отметил, что в настоящее время наблюдается охлаждение населения к потребительским кредитам, которое, по его прогнозам, продолжится.

«Нет ничего хуже, чем жить в кредит, занимаясь демонстративным потреблением вместо того, чтобы накапливать. Но доходы граждан, к сожалению, остаются самой серьезной проблемой, потому что они зачастую даже не дотягивают до уровня прожиточного минимума, минимальной заработной платы, при этом повсеместно облагаются налогами. У нас нет не облагаемого налогами минимума, который должен составлять хотя бы 50 тысяч рублей. Вместо этого люди отдают деньги не только по кредитам, но и в качестве налогоплательщиков, причем зачастую невольных, если говорить об НДС. Поэтому накапливать получается не с чего», — посетовал Василий Колташов.

По его словам, даже обозначенный социологами уровень дохода в 35 тысяч рублей для возможности откладывать средства во многих регионах и некрупных городах кажется немыслимым. В этой ситуации рынку необходимо дать положительные сигналы для повышения уровня оплаты труда, считает Василий Колташов.

«Нам очень важно, чтобы рынок получил сигналы, к тому чтобы повышать зарплату, потому что пока государство посылало ровно обратные сигналы. Положительные сигналы формируются очень просто. Учителя во всей стране должны перейти на работу на ставку, и ставка эта должна быть очень приличной. Она должна выглядеть, может быть, даже фантастично большой на фоне жизни в каком-то российском регионе, но при этом надо, чтобы то же самое было с детскими садами, с врачами. То есть труд бюджетников, который является общественно полезным, и в конечном итоге дает экономике качественного работника, государство должно оплачивать очень хорошо. Не должно быть такого, чтобы где-нибудь в европейской части России в регионе учитель на две ставки имеет двадцать тысяч, а в Москве на полставки имеет сорок. Должны быть примерно одинаковые ставки, с разницей для севера. Единая российская линейка этих ставок оплаты труда», — предложили экономист.

Также собеседник НСН отметил необходимость введения государственной почасовой ставки оплаты труда, которая бы исключила махинации с неполными ставками, участившимися после приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму.

Напомним, что на прошлой неделе Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на 2020 год. Он составит 12 130 рублей. Такую ставку неадекватной в эфире НСН назвал экономист Михаил Делягин. По его словам, она лишь отражает прожиточный минимум, а самое повышение носит чисто технический характер.

