СМИ: Четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто в центре Москвы

По данным экстренных служб, на Фрунзенской набережной в районе дома 26, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один из них перевернулся.

В прокуратуре Москвы уточнили, что водитель BMW потерял контроль над машиной, врезался в Mercedes, после чего тот от удара опрокинулся.

Накануне в Нижегородской области при ДТП взорвалась цистерна с углекислотой, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».