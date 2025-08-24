СМИ: Четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто в центре Москвы

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным экстренных служб, на Фрунзенской набережной в районе дома 26, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один из них перевернулся.

В прокуратуре Москвы уточнили, что водитель BMW потерял контроль над машиной, врезался в Mercedes, после чего тот от удара опрокинулся.

Накануне в Нижегородской области при ДТП взорвалась цистерна с углекислотой, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
