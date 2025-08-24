Дуров назвал свой арест ошибкой французской полиции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал свой арест, произошедший год назад, ошибкой французской полиции. Об этом Дуров написал в Telegram-канале на английском языке.
Дуров заявил, что его арест стал следствием ошибки французской полиции: до августа 2024 года правоохранители игнорировали как национальные, так и европейские правовые нормы, не направляя запросы в Telegram через установленную юридическую процедуру.
Он подчеркнул, что спустя год расследование так и не выявило его вины или причастности Telegram к каким-либо правонарушениям. По его мнению, единственным итогом задержания стал ущерб имиджу Франции как страны, выступающей за свободу и верховенство закона. Дуров также отметил, что даже после смягчения мер ему приходится возвращаться во Францию каждые 14 дней, а дата рассмотрения апелляции до сих пор не назначена.
Напомним, 24 августа прошлого года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по нескольким обвинениям. Суд обязал его внести залог в размере 5 млн евро, дважды в неделю отмечаться в полиции и запретил покидать страну. В середине июня 2025 года французские власти частично сняли ограничения, разрешив ему выезжать за пределы республики с 10 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
