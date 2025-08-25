Лавров ответил Макрону, назвавшему Россию «людоедом у ворот»

Министр внутренних дел России Сергей Лавров отреагировал на фразу президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что Россия - «людоед у ворот» Европы и призвал настороженно относиться к российскому руководству.

«Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — сказал российский дипломат журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Что имел в виду глава МИД РФ, он не уточнил.

Макрон назвал Россию хищником. По его словам, президент РФ Владимир Путин редко выполняет свои обязательства и призвал союзников не быть наивными.

Ранее президент Франции заявил, что Россия угрожает Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

