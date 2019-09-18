Экономист объяснил, почему россияне стали меньше замечать кризис

По данным фонда «Общественное мнение» доля россиян, которые считают, что в России «царит» экономический кризис, снизилась до 62%. Уточняется, что данный показатель является самым низким за последние пять лет.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, когда произошли изменения в сознании россиян.

«Конечно, россияне признают экономический кризис как главную причину и проблему. И в отличие от экономистов и чиновников они видят его как факт, не как рецессию (некритический спад производства – прим.ред.), как сокращение ВВП, а как проблему, с которой лично сталкиваются.