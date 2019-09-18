Экономист объяснил, почему россияне стали меньше замечать кризис
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН назвал факторы, влияющие на реакцию граждан страны на экономическую нестабильность.
По данным фонда «Общественное мнение» доля россиян, которые считают, что в России «царит» экономический кризис, снизилась до 62%. Уточняется, что данный показатель является самым низким за последние пять лет.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, когда произошли изменения в сознании россиян.
«Конечно, россияне признают экономический кризис как главную причину и проблему. И в отличие от экономистов и чиновников они видят его как факт, не как рецессию (некритический спад производства – прим.ред.), как сокращение ВВП, а как проблему, с которой лично сталкиваются.
«Но при этом, в последние три года [в России] идет экономическое оживление, которое положительно отразилось и на потребительском рынке, и на рынке недвижимости, и на рынке труда, что уменьшает долю тех, кто говорит о кризисе»
Если ситуация будет улучшаться, то доля тех, кто отрицает факт кризиса будет расти. Но все-таки потребуется коренной перелом в экономике, быстрый экономический рост, который изменит картину вообще. Только тогда большинство скажет, что кризиса нет», - считает экономист.
27% респондентов, среди тех, кто считают, что в России есть кризис, главными его признаками назвали снижение уровня жизни и доходов; 24 % — инфляцию, рост цен и тарифов. Порядка 11% винят безработицу и сокращения на работе, по 5% — повышение пенсионного возраста и слабое развитие промышленности, сельского хозяйства и спад экономики в целом.
О том, что в стране нет кризиса сказали 24% опрошенных. Два месяца назад такое мнение высказывали 19% респондентов. Самый высокий показатель был зафиксирован в сентябре 2017 года – 27%. Василий Колташов утверждает, что россияне стали более внимательно следить за происходящим в экономическом поле.
«Кризис влияет на планы россиян, когда очень сильно обостряется. Он сильно повлиял на эти планы в 2014-2016 годах. Но в 2017-2018 годах, когда началось экономическое оживление, люди стали активно покупать недвижимость, автомобили - начался рост продаж, хотя и не достигнув показателей 2013 года, но все-таки это уже было другое влияние.
«Сейчас опять появляются отрицательные веяния, потому что после «бума» 2018 года, наметился спад потребления и спроса, в том числе и в кредит»
Большее количество граждан теперь старается иметь сбережения. Поскольку дыхание нестабильности мирового рынка ими ощущается, и многие хорошо понимают, что это не шутки, нужно реагировать самостоятельно. В связи с этим люди стали менее ветрено относится к экономическим новостям, чем это было в 2008 или в 2014 - 2016 годах», - сказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества.
Согласно данным опроса, 24% респондентов считают, что через год ситуация в экономике России не претерпит каких-либо изменений, 21% - кризис усилиться, 4% - ситуация улучшится, 2% - кризис исчерпает себя. Экономист рассказал, с чем был связан рост экономики в 2018 году и, стоит ли его ожидать в ближайшие годы.
«Бум продаж 2018 года был связан с хорошими новостями мирового рынка, достаточно устойчивыми и высокими мировыми ценами на сырье, оживлением российской экономики, успехами в импортозамещении и растущим кредитом. То есть люди были уверенны, что ситуация не будет резко ухудшаться, и вот на этом спрос и рос, но и на этом он выдохся. Потому что невозможно расти устойчиво без роста реальных доходов населения, без улучшения ситуации с оплатой труда в России. Поэтому кредитный бум очень быстро и обрывается в нашем [российском] случае», - заключил собеседник.
Ранее опрос научно-технологического центра «Перспектива» показал, что 59% россиян не имеют все еще никаких сбережений. В эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, почему россияне предпочитают кредиты накоплениям.
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