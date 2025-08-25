Сийярто ответил на сарказм Зеленского об угрозе в адрес «Дружбы»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в соцсетях, что Будапешт отвергает угрозы президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, атаки Киева против энергетической безопасности Венгрии следует трактовать как нападение на суверенитет. По словам министра, Венгрия уважает суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидает того же от других государств.
24 августа украинский президент пошутил об атаках Вооруженных сил Украины на российский нефтепровод «Дружба». По его словам, Киев может нанести новые удары по энергетическому объекту в зависимости от политики Венгрии. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы« зависит от позиции Венгрии«, — отметил Зеленский.
Ранее президент США Дональд Трамп разозлился из-за украинских ударов по нефтепроводу «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
