«От Крида до Хованского»: Мизулина обвинила 24-х блогеров в незаконной рекламе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы обратить особое внимание на блогеров и стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино.

Мизулина опубликовала в Telegram список из 24-х человек, которые, по ее данным, занимаются подобной деятельностью, снабдив его фото блогеров и указанием количества их подписчиков в соцсетях.

«Без мата и выходок!»: Инстасамка отвергла обвинения в пропаганде разврата и наркотиков

В их числе, в частности, певец Егор Крид, блогер Юрий Хованский, обвинявшийся в оправдании терроризма, Гусейн Гасанов, трэш-стимер Mellstroy и депортированный из РФ Некоглай.

Ранее Мизулина предлагала запреть в России концерты Инстасамки. Однако рэперша отвергла обвинения в пропаганде разврата и наркотиков, пообещав, что ее «фирменные выходки» остались в прошлом.

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ФОТО: РИА Новости
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