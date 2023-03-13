«От Крида до Хованского»: Мизулина обвинила 24-х блогеров в незаконной рекламе
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы обратить особое внимание на блогеров и стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино.
Мизулина опубликовала в Telegram список из 24-х человек, которые, по ее данным, занимаются подобной деятельностью, снабдив его фото блогеров и указанием количества их подписчиков в соцсетях.
В их числе, в частности, певец Егор Крид, блогер Юрий Хованский, обвинявшийся в оправдании терроризма, Гусейн Гасанов, трэш-стимер Mellstroy и депортированный из РФ Некоглай.
Ранее Мизулина предлагала запреть в России концерты Инстасамки. Однако рэперша отвергла обвинения в пропаганде разврата и наркотиков, пообещав, что ее «фирменные выходки» остались в прошлом.
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