«От Крида до Хованского»: Мизулина обвинила 24-х блогеров в незаконной рекламе

В их числе, в частности, певец Егор Крид, блогер Юрий Хованский, обвинявшийся в оправдании терроризма, Гусейн Гасанов, трэш-стимер Mellstroy и депортированный из РФ Некоглай.

Ранее Мизулина предлагала запреть в России концерты Инстасамки. Однако рэперша отвергла обвинения в пропаганде разврата и наркотиков, пообещав, что ее «фирменные выходки» остались в прошлом.

