«Заплатит 360 млн»: Какое наказание назначат блогеру Чекалиной

Ранее СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Валерии Чекалиной. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, оформила ИП с упрощенной системой налогообложения, доступной при лимите доходов в 150 млн рублей в год. Тем не менее, блогер получила заметно превышающий лимит доход от фитнес-марафонов. Не желая в полной мере уплачивать НДС и НДФЛ, она привлекла в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате блогер не доплатила 300 млн рублей. По мнению Трунова, Чекалиной и ее мужу грозит денежный штраф.

«Статья УК подразумевает лишение свободы до шести лет либо штраф от 20 тысяч до 500 тысяч рублей при наличии особо крупного размера (больше 45 млн рублей за три года). Однако лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если выплатит недоимки в виде неперечисленных налогов и штраф при наличии умысла. Здесь умысел очевиден, в этой ситуации штраф составляет 20%, то есть 60 млн рублей. Есть возможность эту цифру минимизировать, поскольку Чекалина частично платила налоги, частично переводила средства на мужа. Естественно, никто в тюрьму не пойдет, проще заплатить деньги, все заинтересованы в этом», — сказал Трунов.

При этом собеседник НСН допустил, что в деле могут вскрыться новые обстоятельства.

«Странно, что по такому делу провели обыск. Обычно дело ограничивается предупреждением и уплатой налогов. Можно заплатить до возбуждения уголовного дела. Можно было не накалять эту ситуацию и не доводить ее до такого момента. Думаю, что, скорее всего, искали наркотики или еще какие-то криминальные составляющие. Наталкивают на эту мысль и найденные паспорта, будет проведен их анализ, поддельные они или нет. К ответственности могут быть привлечены как Чекалина и ее супруг, так и должностные лица, которые эти паспорта выдавали. Не исключено, что мы услышим еще какие-то новости, подпадающие под тайну следствия. Например, находят какой-то порошок белого цвета, всем понятно, что это наркотики, но сказать об этом нельзя — нужно провести экспертизу, определить какой это наркотик и каков его объем. Одно очевидно — складывается нестандартная ситуация, поскольку по делам о неуплате налогов ОМОН обыски не проводит», — добавил адвокат.

Ранее в России предложили смягчить наказание за налоговые преступления. Нововведение предусматривает, что бизнесменов не будут привлекать к уголовной ответственности в случае уплаты всех недоимок и пеней. Следователи будут обязаны вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или прекратить возбужденное дело.

