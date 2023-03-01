Руководителей Telegram-каналов обвинили в вымогательстве у Тины Канделаки
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко, сообщает Telegram-канал ведомства.
В этом обвиняются Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко, которые, по версии следствия, являются владельцами и администраторами Telegram-каналов «Проект Сканер» и «Riddle».
Опубликовав ряд статей, негативно освещающих личную жизнь и работу Канделаки и Бровко, являющегося директором по особым поручениям «Ростеха», обвиняемые потребовали у них 470 тыс. рублей за их удаление. Уголовное дело в их отношении передано в суд.
Осенью прошлого года коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев были арестованы по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, они требовали у Чемезова деньги за удаление материалов в Telegram-канале «Тушите свет».
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