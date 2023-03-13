«Прикрутят блогеров?»: Инициативу Мизулиной о рекламе онлайн-казино назвали пустословием
Онлайн-казино рекламируют на каждом сайте, при этом Россия могла бы получать с игорного бизнеса 700 млрд рублей налогов, сказал в эфире НСН Дмитрий Слободкин.
Преследование блогеров за рекламу онлайн-казино не решат проблему ухода игорного бизнеса в подполье, заявил в интервью НСН эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее обнародовала список из 24-х блогеров, которые, по ее данным, занимаются незаконной рекламой онлайн-казино. В их числе, в частности, певец Егор Крид, блогер Юрий Хованский, обвинявшийся в оправдании терроризма, и депортированный из РФ Некоглай.
«Мизулина – это все "ля-ля, тополя". Ну, прикрутят они блогеров, но зайдите на любой сайт и везде есть реклама онлайн-казино. Разговор не о том, что блогеры что-то рекламируют, а в том, что игра в интернете идет по полной программе. Любой сайт, который транслирует фильмы, начинается с рекламы букмекерских компаний и онлайн-казино. Вопрос в том, чтобы эти онлайн-казино работали на государство. На территории России запретили казино, а они работают и ушли в подполье. Раньше никогда в жизни не было подпольных казино, а как закон приняли в 2006 году, они появились. А теперь попробуйте их оттуда выковырять», - сказал Слободкин.
По его оценке, Россия могла бы получать 700 млрд рублей налогов с игорного бизнеса, легализовав его.
«Это огромные деньги. Когда было все легально, прямые налоги на игорный бизнес в 2005 году составили 300 с лишним миллиардов рублей. Сейчас это было бы 700 миллиардов рублей, потому что, во-первых, налоги повысили в два раза, а во-вторых, бизнес бы развивался. А у нас придумали этот закон, загнали игорный бизнес в зоны, непонятно с какого перепугу, и он дает 1,5 миллиарда рублей вместо 700», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее предложил заблокировать стриминговый сервис Twitch или замедлить его трафик. По его утверждению, там рекламируют онлайн-казино и наркотики, систематически нарушая российские законы.
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