Коронавирус в школе: учиться или не учиться?
Сенаторы и общественники решали, как лучше учиться и работать в школе во время эпидемии коронавируса.
Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко рассказал, что в российских школах зафиксированы единичные случаи коронавируса. По его словам, родители сами могут выбирать, переводить ребенка на дистанционное обучение или нет, даже в стабильных условиях деятельности образовательного учреждения, пояснил Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
На пресс-конференции в НСН председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец заявила, что организация обучения детей в несколько смен для разделения потоков в условиях коронавируса будет лучше, чем дистанционное или «семейное образование» на дому.
«Я как мама четверых школьников такую ответственность на себя бы не взяла. Я понимаю, что у меня, возможно, не хватит компетенций, терпения, времени для того, чтобы дать детям всю необходимую информацию в правильной форме и проконтролировать знание предметов. При этом проверка знаний, равно как и организация этого процесса, методическая поддержка родителей - это куда более дорогое удовольствие, чем собрать ребёнка в школу, обеспечив его всем необходимым. Но лоббисты массового перехода на семейное образование об этом умалчивают», - подчеркнула Волынец.
Также первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко отметил, что у школьников в течение учебного года не будут требовать справки о тестах на коронавирус, а учителям предложат добровольную вакцинацию от COVID-19.
Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко объяснила, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
«Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Любая вакцинация будет проводиться только после информированного согласия пациента. Речи об обязательности нет. Медики и учителя также будут выбирать, прививаться или нет. Им просто в первую очередь предложат это сделать», - уточнила она.
Ранее cопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предположил, что учителей скорее будут наказывать за отказ от вакцины против COVID-19.
«Вот в случае с вакциной от коронавируса не привитых, без особых на то оснований, учителей можно будет как-то наказывать – сначала не допускать до занятий, а потом увольнять», - сказал Луховицкий.
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