Коронавирус в школе: учиться или не учиться?

Также первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко отметил, что у школьников в течение учебного года не будут требовать справки о тестах на коронавирус, а учителям предложат добровольную вакцинацию от COVID-19.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко объяснила, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

«Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Любая вакцинация будет проводиться только после информированного согласия пациента. Речи об обязательности нет. Медики и учителя также будут выбирать, прививаться или нет. Им просто в первую очередь предложат это сделать», - уточнила она.

Ранее cопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предположил, что учителей скорее будут наказывать за отказ от вакцины против COVID-19.

«Вот в случае с вакциной от коронавируса не привитых, без особых на то оснований, учителей можно будет как-то наказывать – сначала не допускать до занятий, а потом увольнять», - сказал Луховицкий.



